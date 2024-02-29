Подмосковные кинологи провели занятие с курсантами Центра спецподготовки «Энергия»

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Кинологи ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие с курсантами профильного направления Центра спецподготовки «Энергия». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Занятия прошли 29 февраля на базе образовательного учреждения в Старой Купавне..
Стоит отметить, что занятия были направление на расширешение кругозора курсантов и привлечения их к работе в спецнаправления.
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«Я и мои коллеги познакомили ребят со структурой «Мособлпожспас», рассказали о роли кинологической службы в составе госучреждения и поделились случаями из нашей оперативной работы. В практической части занятия мы продемонстрировали работу поисково-спасательного кинологического расчета и минно-розыскного расчета. Наши собаки обнаруживали сверток с взрывчатыми веществами, муляж которого был запрятан под машину, а также искали человека, спрятавшегося в снегу. Статистами выступали сами студенты колледжа. Ребята с удовольствием пообщались с собаками, поиграли с ними в их любимые игрушки. Занятие прошло плодотворно», — заключила спасатель-кинолог Наталья Бобкова.
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Мира Полтева