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«Кинопоиск» оштрафован на 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ* и педофилии

10 сентября 2024, 17:11
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.
Как сообщили РИА Новости в суде, онлайн-кинотеатр был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ («Пропаганда педофилии»). Компании назначен штраф в размере семи тысяч рублей.

Ранее этот же суд рассмотрел административное дело в отношении «Кинопоиска» по статье за пропаганду ЛГБТ*. Платформу также признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Размер штрафа за это нарушение составил три тысячи рублей.



Таким образом, за один день «Кинопоиск» оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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Пассажирам новых маршрутов Мострансавто раздали карты «Стрелка»
10 сентября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 3 тысяч транспортных карт «Стрелка» раздали пассажирам новых маршрутов Мострансавто на первых утренних рейсах сотрудники компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Карты раздавали на нескольких маршрутах, которые перешли к Мострансавто от коммерческого перевозчика ГК «Ранд-Транс», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в Московской области действует строгий запрет на оплату проезда наличными. Пассажир может расплачиваться при помощи транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» (с тарифом «Кошелёк»), бесконтактными банковскими картами, а некоторые категории жителей могут ездить по социальным картам. Уточнить стоимость проезда пассажиры могут по телефону горячей линии: 8-800-700-31-13.

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В Солнечногорске свыше 30 переселенцев готовятся к переезду из аварийного жилья
10 сентября 2024, 17:25

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

33 жителя аварийных домов Солнечногорска готовятся к переезду в новые квартиры в двух многоквартирных домах, расположенных в переулке Механизаторов. Эти квартиры были приобретены администрацией округа в рамках программы расселения аварийного жилья, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Процесс переселения происходит благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда».

Завершено строительство корпусов №4 и №5, сейчас идёт оформление необходимой документации. До конца сентября планируется переезд 8 семей, общая площадь расселяемого аварийного жилья составит 591,6 квадратных метров.

Расселение аварийного жилищного фонда проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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#солнечногорск
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В Московской области с начала года привили 144 тыс. домашних животных
10 сентября 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В государственных ветеринарных клиниках Московской области с начала года вакцинировали более 144 тыс. домашних животных. Их вакцинировали от бешенства, чумы и других опасных заболеваний, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«С начала года вакцинировали свыше 144,3 тыс. питомцев от бешенства, чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, лептоспироза. При этом отечественной вакциной «Рабикан», предназначенной для профилактической и вынужденной вакцинации собак и кошек против бешенства, на бюджетной основе привито 72 тыс. животных», – пояснили в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что в парках региона продолжается акция, организованная совместно с Министерством благоустройства Московской области. Прямо во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и привить питомца.

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#московская область
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#прививки
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Из реестра такси Подмосковья исключили более 900 маши за неправильный цвет
10 сентября 2024, 17:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 900 автомобилей исключили из реестра такси Московской области с января по август текущего года за нарушение действующего в регионе цветового стандарта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За восемь месяцев текущего года в Московской области выявили больше 5,3 тысяч нарушений цветовой гаммы такси, водители получили предостережения. В результате более 900 машин исключили из реестра легковых такси региона за невыполнение требований и повторно зафиксированные нарушения», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что все такси в Подмосковье должны выглядеть следующим образом: белый кузов, жёлтые полосы на боках машины, тёмно-серые полосы на передней и задней сторонах бампера, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

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#подмосковье
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Жителей пострадавших от БПЛА домов в Раменском запустили в их квартиры
10 сентября 2024, 16:57

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Людей, проживающих в квартирах с первого по шестой этажи в доме в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшем от атаки беспилотников, пустили в их квартиры, пока — временно: осмотреть состояние жилья и взять нужные вещи, передаёт корреспондент.
У большинства этих жильцов квартиры практически не повреждены.

«Семья с третьего этажа рассказала, что в квартире нет повреждений. Они забрали необходимые вещи и временно разместятся у знакомых. У семьи трое детей, один из них совсем ещё маленький. Семья надеется, что вечером их уже пустят в квартиру», — говорится в сообщении.
Жильцов квартир с седьмого по 17 этажи в своё жильё пока не пускают: там ведутся следственные действия. Врип главы Раменского округа Эдуард Малышев сообщил, что информация о том, можно ли пустить туда людей, поступит до 18:00. А жить там можно будет не раньше, чем через несколько месяцев.

Отмечается, что жильцов дома на Высоковольтной улиц, также пострадавшего от БПЛА, запустят в квартиры в ближайшее время.

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#атака
#беспилотник
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Подмосковные фермеры собрали более 49 тысяч тонн овощей с начала уборочной кампании
10 сентября 2024, 16:53

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Аграрии Московской области продолжают собирать урожай сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день с открытых полей собрано более 2,4 тысяч гектаров овощей, что составляет 35% от общего плана, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году планируется собрать урожай с 7 тысяч гектаров.
«Валовый сбор овощей открытого грунта составляет более 49 тысяч тонн. В основном, в Подмосковье выращивают овощи "борщевого набора". Так, валовый сбор картофеля составляет 34 тысячи тонны, капусты – свыше 12 тысяч тонн, свеклы – более 5 тысяч тонн, моркови столовой – около 3,5 тысячи тонн, лука репчатого – свыше 600 тонн. Также выращивают и другие культуры: тыкву, томаты, кабачки, огурцы, чеснок», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Средняя урожайность овощей открытого грунта составляет 205 центнеров с гектара. Аграрии из Дмитровского городского округа собрали более 15 тысяч тонн овощей, в Коломенском округе — свыше 11 тысяч тонн, а в Серпухове — около 10 тысяч тонн.

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#подмосковье
#урожай
#аграрный сектор
#московская область
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Стали известны призёры Сибирского окружного хакатона
10 сентября 2024, 16:50

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В Омске завершился Сибирский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Хакатон проходил в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».
На хакатоне участники работали над созданием шести кейсов:
  • Модели определения участков с высоким риском пожаров;
  • Telegram-бота для агентских задач;
  • Системой анализа резюме и определения зарплатных ожиданий;
  • ИИ-секретарём для совещаний;
  • веб-сервисом для создания презентаций и инфографики с использованием искусственного интеллекта;
  • А также решали задачу прогнозирования отказов дисков серверов.
Команды соревновались за призовой фонд в размере 600 000 рублей: за первое место — 300 000 рублей, за второе — 200 000 рублей и за третье — 100 000 рублей.

«Мы впервые проводили наш хакатон в Омске и до финальных защит дошли 89 команд – это 50% от количества участников на старте. Кейсы были очень сложными, но несмотря на это команды боролись до конца. Я поздравляю всех участников сибирского хакатона, это был настоящий вызов, и вы с ним справились!» — сказала руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.
Компания ООО «Сила» предложила решение для автоматического предсказания отказов дисков в серверах.

Второе место в конкурсе заняла команда «ZhимоVики», а также участники Александр Корольков и Леонид Егоров из Московской области.

Правительство Российской Федерации поставило задачу по разработке ИИ-секретаря в формате Telegram-бота, который будет автоматически обрабатывать записи совещаний, генерировать транскрипции, распределять задачи и формировать итоговые протоколы в нужном формате. Несмотря на сложность этой задачи, третье место заняла команда «[RASCAR] banana overfit capybaras», а также участник из Подмосковья Максим Машталер. Эта команда была удостоена специального приза — 200 000 рублей от компании DIA INNOVATION.

Цель проекта — создание системы отбора кадров, поиск и поддержка талантливых специалистов, работающих с искусственным интеллектом, повышение квалификации российских специалистов в этой области и формирование ИИ-сообщества.

Следующий хакатон будет всероссийским и пройдёт с 27 по 29 сентября в Солнечногорске Московской области. Окружной хакатон в Санкт-Петербурге состоится с 11 по 13 октября. Регистрация открыта на сайте проекта.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития РФ, операторы — АНО «Россия — страна возможностей», партнёры — Т-Банк, компания ООО «Сила» и ТАСС.

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#хакатон
#омская область
#конкурс
#искусственный интеллект
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#победители
#награда
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13 подмосковных студентов вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
10 сентября 2024, 16:46

Фото: пресс-служба конкурса «Флагманы образования»

Названы имена 300 студентов, которые стали финалистами профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Московскую область представят 13 студентов высших и средних специальных учебных заведений региона, сообщили в пресс-службе организаторов.
В конкурсе «Флагманы образования» участвуют талантливые студенты всех направлений обучения старше 18 лет. Одноимённый проект включает не только профессиональный конкурс, но и мероприятия, нацеленные на вовлечение студентов в педагогические специальности. За время регистрации заявки на участие подали 23 274 учащихся.
«Всё больше молодых людей хотят связать жизнь с системой образования. Предстоящий финал позволит увидеть будущее российской педагогики – молодых людей, которые внесут в систему образования свежие идеи и инновационные подходы», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Подмосковье в финале представят студенты Государственного социально-гуманитарного университета, Государственного гуманитарно-технологического университета, а также Губернского колледжа.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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#образование
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#вузы
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Подмосковье вошло в топ-20 по заявкам на педагогические чтения
10 сентября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

50 учителей из Московской области представили свои профессиональные практики на II Всероссийских педагогических чтениях, организованных в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия», по числу участников регион вошёл в двадцатку лучших, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всероссийские педагогические чтения – уникальная возможность для педагогов и профессорско-преподавательского состава учебных организаций предложить свои педагогические инициативы. (…) Конкурс позволит чуть по-новому взглянуть на образовательный процесс и расширить форматы технологий обучения», — сказала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова
Заявочная кампания на участие в чтениях проводилась с 23 мая по 9 сентября. Заявки принимались по семи направлениям: «Здоровая нация», «Культурный код моей страны», «Профессия – Учитель. Призвание – Наставник», «Технологии будущего» и «Изучаю мир».

II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» будут проходить в Москве в гибридном формате в ноябре — они приурочены ко Дню народного единства.

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#московская область
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