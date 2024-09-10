«Кинопоиск» оштрафован на 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ* и педофилии

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Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.
Как сообщили РИА Новости в суде, онлайн-кинотеатр был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ («Пропаганда педофилии»). Компании назначен штраф в размере семи тысяч рублей.
Ранее этот же суд рассмотрел административное дело в отношении «Кинопоиска» по статье за пропаганду ЛГБТ*. Платформу также признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Размер штрафа за это нарушение составил три тысячи рублей.
Таким образом, за один день «Кинопоиск» оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Ранее этот же суд рассмотрел административное дело в отношении «Кинопоиска» по статье за пропаганду ЛГБТ*. Платформу также признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Размер штрафа за это нарушение составил три тысячи рублей.
Таким образом, за один день «Кинопоиск» оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Читайте также:
В Москве за пропаганду ЛГБТ* арестовали председателя комиссии при ГД Морозова
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Онлайн-кинотеатр «Иви» снова оштрафовали за отсутствие ограничения «18+» на фильмы об ЛГБТ*
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов