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В Москве за пропаганду ЛГБТ* арестовали председателя комиссии при ГД Морозова

03 мая 2024, 12:17
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве арестовали на 15 суток председателя Комиссии по регламенту и контролю Молодёжного парламента при Госдуме ФС РФ Данилу Морозова за пропаганду ЛГБТ. Об этом пишет Mash.


22-летний студент четвёртого курса ВШЭ получил наказание за то, что публично демонстрировал запрещённую символику ЛГБТ*. Сомнительные посты он опубликовал в своём Telegram-канале ещё в 2022 году. Столичный Тверской районный суд назначил наказание Морозову в виде 15 суток. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Самаре обнародовали фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
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#сво
Флот в Севастополе проводит тренировки расчётов в районе мыса Херсонес
03 мая 2024, 12:33

Фото: iStock/Dovapi

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о тренировке расчётов флота в районе мыса Херсонес. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, обстановка в регионе спокойная. Учения будут проводиться до 12:30 по мск.

В тренировке будут задействованы расчеты ППДО. Стрельба будет вестись из разного вида оружия.

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#вс рф
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В Подмосковье вводят новые меры поддержки для соцработников
03 мая 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Меры поддержки для специалистов, работающих с инвалидами, введут в Московской области с 1 июня, они касаются компенсаций за аренду жилья, стимулирующих выплат и прочего, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для соцработников вводятся такие же меры поддержки, как для врачей. С 1 июня работники, не имеющие жилья в Подмосковье, будут получать компенсацию за арендные платежи. На одного человека выплата будет составлять 20 тысяч рублей, на семью — 30 тысяч рублей», — уточнила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Будут также введены выплаты для молодых специалистов: 50 тысяч рублей за первый год работы и 100 тысяч — за второй.

Кроме того, для на социальных работников распространится программа «Приведи друга», действующая сейчас в медицинской сфере Подмосковья. В частности, если в соцучреждение по рекомендации действующего сотрудника придёт врач, сотрудник получит премию размером 40 тысяч рублей. Если помощник по уходу за инвалидами, психолог или логопед, премия составит 20 тысяч рублей.

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#социальная помощь
#выплаты
#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам России
03 мая 2024, 12:25

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, согласно которому предлагается установить возможность получения социального налогового вычета за покупку товаров для оказания гуманитарной помощи новым регионам России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что приобретённые товары должны быть безвозмездно переданы по договору пожертвования для оказания содействия российской армии, мирным гражданам, для поддержания режима безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Подчеркнём, что по нынешнему законодательству гражданин может получить налоговый вычет в сумме доходов, которые перечисляются в виде пожертвований некоммерческим организациям, которые, помимо прочего, содействуют защите граждан от чрезвычайных ситуаций.

В пояснительной записке к проекту сказано, что внесение изменений в законодательство позволит компенсировать часть затрат налогоплательщика.

В настоящее время проект направлен на отзыв кабмина.

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*запрещённая в России террористическая организация
#совет федерации
#гуманитарная помощь
#россия
#регионы
#налоговый вычет
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Страстная пятница 2024: что нельзя делать в самый строгий день Великого поста
03 мая 2024, 12:13

Фото: istockphoto/Madeleine_Steinbach

Православные христиане готовятся к наступлению праздника Пасхи, который в 2024 году выпадает на 5 мая. Торжеству предшествует самый строгий и сложный день для тех, кто соблюдает Великий пост – Страстная пятница. О том, какие традиции существуют, и что категорически запрещено в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Страстная пятница: история торжества


Один из самых важных дней в Православной церкви, отмечается в последнюю пятницу Великого поста. В 2024 году строгий день выпадает на 3 мая. В этот день христиане почитают память страданий и смерти Иисуса Христа. Празднование Страстной седмицы корнями уходит в древность. Наши предки отмечали торжество как день памяти страданий Господа.

Согласно церковному приданию, Спаситель подвергся мучительной смерти именно в пятницу.

В этот день сначала пронесли крест по улицам Иерусалима, а затем поставили и распяли на нём Иисуса Христа. Поэтому этот день считается днем скорби и почитания памяти Святого.

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Чего нельзя делать в Страстную пятницу 3 мая


Православным запрещено курить и употреблять спиртные напитки 3 мая. Также в Страстную пятницу нельзя посещать шумные мероприятия, развлекаться, весело и бесцельно проводить время.
Убираться в доме, на огороде или выполнять какие-либо сельскохозяйственные работы тоже не рекомендуется. Верующие также переносят празднования Дни рождений или других торжественных дат на более поздний срок, после окончания Великого поста.


Что нужно делать в Страстную пятницу


Церковь рекомендует верующим посетить в последний день Великого поста службу, читать Библию, молиться. Также следует помочь нуждающемуся, сделать доброе дело. В Страстную седмицу принято просить прощения за свои грехи. Этот день также считается периодов духовного очищения.

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Приметы на Страстную пятницу


Одна из примет на Страстную пятницу связана с приготовлением куличей. Если выпечка получилась пышной и румяной, значит весь год в доме будет царить благополучие и достаток.

Также на ближайшее будущее сможет указать тот, кто первым встретится на пути в этот день. Если с утра увидеть собаку – это к печали, кошка сулит достаток, а птица станет предвестником приятного знакомства.


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Расписание электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится 3-5 мая
03 мая 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Madeleine_Steinbach

График движения ряда пригородных поездов МЦД-1, Белорусского и Савёловского направлений, а также аэроэкспрессов изменится в период с 3 по 5 мая из-за плановых работ на станции Лобня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы планируется проводить в период с 21:00 до 07:00 преимущественно в ночные часы. В это время на станции планируется заменить два стрелочных перевода», — говорится в сообщении.
На время работ поезда будут проезжать по соседним путям. У некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, количество остановок и продолжительность маршрута, некоторые составы будут временно отменены.

Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Жители Подмосковья могут пройти бесплатное обучение «Содействие занятости»
03 мая 2024, 12:06

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Красногорский филиал РАНХиГС предоставляет жителям Подмосковья бесплатно пройти обучение в рамках программы «Содействие занятости». Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба РАНХиГСа.
Московский областной филиал предлагает самые востребованные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

«Повышение квалификации поможет Вашим сотрудникам освоить современные методы решения различных задач, ускорить процессы на производстве. От этого выигрывает и работник, и руководство — ведь сотрудник приобретает дополнительные умения и навыки, которые помогут более оперативно и качественно выполнять свои обязанности», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что программа также включает в себя обучение «с нуля» в рамках переподготовки в формате лекций и вебинаров с практическими занятиями и обратной связью от преподавателей.

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#сотрудники
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Стало известно, на сколько выросло производство танков в РФ с начала проведения СВО
Чемезов: «Ростех» втрое нарастил производство танков и бронемашин с начала СВО
03 мая 2024, 11:58

Фото: Istock/Evgeny555

Государственная корпорация «Ростех» с начала СВО увеличила производство танков и бронированной техники. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он отметил, что ГК «Ростех» с начала СВО увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза. По его словам, производство легкобронированной техники увеличено в 3 раза, а самоходной артиллерии — в 10 раз. Производство буксируемой техники увеличилось в 14 раз, а минометов — в 20 раз. Реактивных систем залпового огня — в 2 раза.

Кроме того, предприятия, которые входят в «Ростех» в 9 раз нарастили выпуск боеприпасов для танков и боевых машин пехоты. В 8 раз — реактивных снарядов для РСЗО. В 6 раз — снарядов для ствольной артиллерии.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщал, что в России активно наращивают производство авиабомб всех калибров и видов действия, которые можно применять с модулями планирования и коррекции в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ростех
#ремонт
#производство
#предприятия
#сво
#рф
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Квартиры получили уже более 250 дольщиков ЖК-долгостроя «Новая жизнь» в Красноармейске
03 мая 2024, 11:45

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ключи от долгожданных квартир получают дольщики проблемного жилого комплекса «Новая жизнь» в городе Красноармейск Пушкинского округа, в настоящее время в права на своё жильё вступили уже более 250 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На данный момент ключи от своих квартир получила 251 семья. Всего долгожданное новоселье отметят 476 дольщиков», — отмечается в сообщении.
Возведение жилого комплекса «Новая жизнь», состоящего из двух многоэтажных домов, компания-застройщик «ДВМ группа» начала одиннадцать лет назад. Дольщики должны были получить жильё в 2018 году, однако из-за финансовых трудностей компании строительство остановилось. В дальнейшем права на достройку ЖК были переданы подмосковному Фонду защиты прав дольщиков, благодаря чему дома были достроены и поставлены на кадастровый учёт.

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#красноармейск
#пушкинский округ
#дольщики
#квартиры
#минжилполитики мо
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Мигранты-ловеласы через секс выманивают секретные данные у шведской полиции
03 мая 2024, 11:28

Фото: iStock/Motortion

Мигранты через постель выманивают секретную информацию у полиции Швеции.
Об этом сообщает газета Dagens Nyheter. По данным издания, криминальные группировки иностранных граждан вступают в половые отношения с представителями шведской полиции, чтобы получить сведения и использовать их в преступных целях.

Согласно расследованию, за шесть лет поступило более 500 сообщений о предполагаемых утечках данных. Предполагается, что в этом приняли участие порядка 30 сотрудников полиции.

По словам юриста Йенса Лапидус, число подобных утечек информации возрастает. Преступники не ограничиваются полицией, они так же используют схему среди представителей судов и работников муниципалитетов.

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#швеция
#мигранты
#полиция
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