В Москве за пропаганду ЛГБТ* арестовали председателя комиссии при ГД Морозова

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В Москве арестовали на 15 суток председателя Комиссии по регламенту и контролю Молодёжного парламента при Госдуме ФС РФ Данилу Морозова за пропаганду ЛГБТ. Об этом пишет Mash.
22-летний студент четвёртого курса ВШЭ получил наказание за то, что публично демонстрировал запрещённую символику ЛГБТ*. Сомнительные посты он опубликовал в своём Telegram-канале ещё в 2022 году. Столичный Тверской районный суд назначил наказание Морозову в виде 15 суток. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее в Самаре обнародовали фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Элина Позднякова