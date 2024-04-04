Протокол по делу о пропаганде ЛГБТ* завели на «Кинопоиск»

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Протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ*-контента поступил в Таганский суд Москвы, сообщает Readovka.
«Кинопоиск» уже был оштрафован за демонстрацию ЛГБТ в киноленте без маркировки «18+». Сейчас на него заявлен протокол, касающийся непосредственно популяризации однополых отношений и предпочтений смены пола среди всех зрителей «Кинопоиска».
При этом нарушение касается нетрадиционной тематики в фильмах на сервисе в целом, вне зависимости о возрастных ограничений.
Суд впервые оштрафовал российский онлайн-кинотеатр за показ ЛГБТ детям в июне 2023 года. Тогда под штраф в размере 1 млн руб. попал «Триколор Кино и ТВ». При этом в Роскомнадзоре не уточнили, о каком конкретно фильме шла речь.
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При этом нарушение касается нетрадиционной тематики в фильмах на сервисе в целом, вне зависимости о возрастных ограничений.
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Алёна Самарева