Киркоров передаст гонорар за участие в «Новогодней Маске» пострадавшим белгородцам

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«Сегодня я принял участие передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», - написал Киркоров на своей странице «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова и Лолиту уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала». Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Также их экранное время решено сократить на телеканалах ТНТ и НТВ.
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