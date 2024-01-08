Первый канал вырезал Киркорова и Глюкозу из рождественского концерта Лепса

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российские артисты Филипп Киркоров и Глюкоза (Наталья Ионова) были вырезаны из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Концерт был записан 24 декабря и вышел в эфир в записи. На нём главный телеканал страны не показал Филиппа Киркорова, исполнившего песню «Летите, летите». Были удалены и выступления Киркорова с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.
Глюкоза также была вырезана из записи с композицией «Мурашки».
Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала». Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
В эфире телеканала НТВ Киркоров и Лолита останутся, но только в программах, где их не получится заменить, а именно в «Маске» и «Суперстар». При этом их экранное время сократят. На такие меры пойдёт и канал ТНТ.
На фоне скандала с «голой вечеринкой» певец экстренно выплатил около 12,3 млн рублей долгов. SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.
Ранее Филипп Киркоров принёс извинения за своё появление на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певца, он туда пришёл по приглашению, не зная о формате мероприятия. Киркоров назвал себя патриотом и сказал, что не собирается покидать Россию.
Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» состоялась 21 декабря. Её гостями стали Киркоров, Джиган, Оксана Самойлова, Лолита, Анна Асти. Последняя может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад.
Читайте также:
Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров ВГТРК и «Первого канала»
Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой»
Минкульт высказался о лишении Киркорова звания народного артиста после «голой вечеринки»
Глюкоза также была вырезана из записи с композицией «Мурашки».
В эфире телеканала НТВ Киркоров и Лолита останутся, но только в программах, где их не получится заменить, а именно в «Маске» и «Суперстар». При этом их экранное время сократят. На такие меры пойдёт и канал ТНТ.
На фоне скандала с «голой вечеринкой» певец экстренно выплатил около 12,3 млн рублей долгов. SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.
Ранее Филипп Киркоров принёс извинения за своё появление на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певца, он туда пришёл по приглашению, не зная о формате мероприятия. Киркоров назвал себя патриотом и сказал, что не собирается покидать Россию.
Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» состоялась 21 декабря. Её гостями стали Киркоров, Джиган, Оксана Самойлова, Лолита, Анна Асти. Последняя может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад.
Читайте также:
Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров ВГТРК и «Первого канала»
Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой»
Минкульт высказался о лишении Киркорова звания народного артиста после «голой вечеринки»
Артем Путинцев