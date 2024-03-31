Киселев высказался о смертной казни

Фото: сайт Кремля
Автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил в эфире своей авторской телепрограммы, что жажда мести не должна застилать разум.
По словам Киселева, приговорить обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле» к смертной казни все равно невозможно, поскольку закон не имеет обратной силы. Он пояснил, что если настаивать на смертной казни, в таком случае необходимо будет отказаться от фундаментальных основ Конституции РФ.
Киселев заключил, что трагедия в Красногорске нанесла всему обществу страшнейший ожог.
Отметим, после теракта в «Крокус Сити Холле» вопрос о снятии моратория на смертную казнь для террористов начал активно обсуждаться как среди политиков, так и среди простых россиян.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Киселев заключил, что трагедия в Красногорске нанесла всему обществу страшнейший ожог.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова