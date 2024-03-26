В Госдуме сообщили, будет ли возвращена смертная казнь в России

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После произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле», в Госдуме начали обсуждать возможность отмены моратория на смертную казнь. Прежде сообщалось, что для этого нужно провести референдум.
Спикер ГД Вячеслав Володин с этим не согласился и заявил, что для отмены запрета будет достаточно решения Конституционного суда. Кроме того, за инициативу возвращения высшей меры наказания выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Парламентарии отметили, что тема применения смертной казни серьезная, и все решения нужно анализировать.
Прежде сообщалось, что Песков раскрыл, обсуждают ли в Кремле снятие моратория на смертную казнь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Парламентарии отметили, что тема применения смертной казни серьезная, и все решения нужно анализировать.
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Анастасия Хохлова