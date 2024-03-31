Краснов: уголовные дела на века застолбят факты зверств украинских нацистов

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что уголовные дела должны на века зафиксировать доказательства зверств украинских нацистов. Кадры со встречи опубликованы в Telegram-канале Зарубин.
Генпрокурор отметил, что в отношении ряда политиков Украины и Запада возбуждены уголовные дела, однако увидеть их на скамье подсудимых в настоящее время нереалистично. Краснов подчеркнул, что вся собранная информация и доказательства будут переданы для рассмотрения в справедливом суде.
Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в Дагестане режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.
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