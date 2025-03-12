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«Кислотный удар»: Диетолог раскрыла главную опасность ананаса

Диетолог Соломатина: ананас нельзя есть на голодный желудок
Фото: iStock/Anetlanda

Фото: iStock/Anetlanda

Сочный, вкусный, ароматный ананас по достоинству оценит каждый человек, который любит тропические фрукты. Он является не только украшением праздничного стола, но и отличным дополнением к основным блюдам.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что ананас на голодный желудок оказывает раздражающий эффект.

«Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык иногда не в уксусе, а именно в кислых фруктах. Там есть обжигающая кислота, которую нельзя употреблять на голодный желудок», — сказала эксперт.

По ее словам, ананасы не рекомендуется употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, язвами и гастритами. Также не стоит увлекаться желтым кислым фруктом беременным.

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