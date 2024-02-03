Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом

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Китай успешно вывел на орбиту первый в мире спутник, оснащённый искусственным интеллектом. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Ранее сообщалось, что ученые Национального университета оборонных технологий Китая разработали систему игр, с помощью которой китайские военные будут отрабатывать способы ведения боевых действий в космическом пространстве.
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Анастасия Чинкова