К Луне запущена ракета с человеческими останками на борту.

Отмечается, что энергетики в круглосуточном режиме проводят работу по восстановлению энергоснабжения в домах посёлков Носырево и Кузнецы. В настоящее время они подключают генератор и восстанавливают полнофазный режим. Работы планируется завершить в течение часа, после чего электричество вновь поступит в дома жителей.