К Луне запущена ракета с человеческими останками на борту.

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Журналисты NYT отмечают, что с 1972 года ни один корабль США не сумел совершить мягкую посадку на Луну.
В данный момент в капсулах находятся останки трех актеров сериала «Звездный путь», сценариста проекта Джина Родденберри и его жены.
Также перед запуском Vulcan Centaur в капсулы поместили волосы президентов США: Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.
Ранее американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил мнение о том, что демографический коллапс представляет собой одну из самых острых проблем, с которыми сталкивается человечество. Он высказал свою точку зрения в социальных сетях, отреагировав на информацию о рекордно низком уровне рождаемости в некоторых странах.
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