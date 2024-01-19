Японский лунный модуль SLIM впервые совершил успешную посадку на Луну

Фото: iStock/Elen11
Первый японский исследовательский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) впервые смог совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию вело Японское агентство аэрокосмических исследований.
Уточняется, что с модулем поддерживается связь, а статус миссии подтверждается. В ближайшее время должна появиться информация об успешности посадки.
SLIM весит 200 килограммов, а его высота составляет 2,4 метра. Он создан для изучения кратеров и рельефа на Луне и оснащен камерой для измерения количества элементов, содержащихся на лунной поверхности. Таким образом, модуль может сесть в определенном месте с погрешностью всего 100 метров.
Подготовка к мягкой посадке SLIM началась 17 января. 7 сентября 2023 года ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима. Она также вывела в космос рентгеновскую обсерваторию X-ray Imaging and Spectroscopy Mission.
19 января также стало известно, что аппарат Peregrine от американской компании Astrobotic завершил свою миссию после неудачного лунного полета.
Читайте также:
В России разработали новую платформу для спутников
К Луне запущена ракета с человеческими останками на борту
В США заявили о планах отправить иностранного космонавта на Луну
SLIM весит 200 килограммов, а его высота составляет 2,4 метра. Он создан для изучения кратеров и рельефа на Луне и оснащен камерой для измерения количества элементов, содержащихся на лунной поверхности. Таким образом, модуль может сесть в определенном месте с погрешностью всего 100 метров.
19 января также стало известно, что аппарат Peregrine от американской компании Astrobotic завершил свою миссию после неудачного лунного полета.
Читайте также:
В России разработали новую платформу для спутников
К Луне запущена ракета с человеческими останками на борту
В США заявили о планах отправить иностранного космонавта на Луну
Элина Позднякова