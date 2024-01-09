Климатолог раскрыл, какие регионы пострадают от потепления в 2024 году

Фото: ISrtock/Marc Bruxelle
2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщили учёные, ссылаясь на природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
«Длинный тренд на выбросы, вызванный человеком, прибавляет где-то 0,2 градуса за 10 лет, перепад между Ла-Нинья (ещё одна фаза, которая работает в обратном эффекте) и Эль-Ниньо может быть 0,2 градуса в конкретный год, а солнце даёт еще 0,05 градуса», — сказал Алексей Кокорин.
Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?
Климатолог подчеркнул, что изменения могут привести к изменениям Индонезии, Перу, Юго-восточной Азии и в некоторых частях Африки.
«Там, где сельскому хозяйству нужно много осадков, их становится мало. Там, где сухой пустынный климат, наоборот, идут дожди, что это тоже плохо. Получается дефицит осадков и неурожай в Эфиопии, юго-восточной Азии, неурожай в Перу, Латинской Америке, в Калифорнии», — добавил он.Однако точно предсказать, насколько температура 2024-го года будет отличаться от предыдущих лет сложно. По словам эксперта, повлиять на ситуацию могут извержения вулканов.
«Все эти прогнозы могут нарушить извержения вулканов с заносом аэрозолей в стратосферу. Если это произойдет, то 2024-й год не будет самым тёплым, потому что будет охлаждение», — заключил климатолог.Читайте также:
FT: Из-за неурожая может возникнуть дефицит иранского «золота пустыни»
Антарктический ледник миновал точку невозврата
В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 11 человек
Екатерина Шмакова