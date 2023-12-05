Клишас назвал бессмысленной дискуссию о запрете релокантам возвращаться в Россию

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что релоканты и иноагенты, покинувшие по какой-либо причине Россию ранее, имеют право вернуться, и речи о запретах въезжать в страну обратно не может быть.