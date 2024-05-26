Клуб «Спецвзвод» занял второе место на марш-броске «Волоколамский рубеж»

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского округа
Команда военно-патриотического клуба «Спецвзвод» из Волоколамского округа под руководством Евгения Русакова заняла вторую позицию на шестых ежегодных соревнованиях «Марш Кремлёвских курсантов».
Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского округа.
Первое место досталось Московскому высшему общевойсковому командному училищу (МВОКУ), а бронзовые медали выиграл Национальный исследовательский университет (МЭИ).
Напомним, что открытие шестой ежегодной военно-патриотической акции марш-бросок «Волоколамский рубеж» состоялось в селе Ярополец. Волоколамцы совместно с курсантами военных учебных заведений, студентами и представителями военно-патриотических клубов почтили память солдат, павших в оборонительных сражениях Великой Отечественной войны. После этого команды с макетами оружия времён 1941 года они преодолели 5-километровую дистанцию по пересечённой местности.
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Первое место досталось Московскому высшему общевойсковому командному училищу (МВОКУ), а бронзовые медали выиграл Национальный исследовательский университет (МЭИ).
Напомним, что открытие шестой ежегодной военно-патриотической акции марш-бросок «Волоколамский рубеж» состоялось в селе Ярополец. Волоколамцы совместно с курсантами военных учебных заведений, студентами и представителями военно-патриотических клубов почтили память солдат, павших в оборонительных сражениях Великой Отечественной войны. После этого команды с макетами оружия времён 1941 года они преодолели 5-километровую дистанцию по пересечённой местности.
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Артем Кузьмин