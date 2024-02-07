В Подмосковье состоится областной фестиваль-конкурс патриотической песни

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Балашихе пройдет Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс состоится 18 февраля патриотической песни «Звезда Отечества» в городском округе Балашиха.
Стоит отметить, что оценивать конкурсантов будут солист ансамбля песни и пляски ВДВ России Максим Пейчев, почетный член Союза деятелей музыки кино и телевидения Елена Лаврова и заслуженная артистка Республики Ингушетия Ольга Фролова.
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«Целью фестиваля-конкурса является воспитание у граждан уважения к защитникам Отечества, государственной символике, любви к Родине. На нынешний фестиваль подано 85 заявок из 22 городских округов. Возраст участников — от 10 до 60 лет. Это солисты, ансамбли, хоровые коллективы разных жанров», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева