В патриотической акции «Позывной» участвовали свыше 300 подмосковных школ

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«Под руководством советников по воспитанию школьники выбирают один позывной из предлагаемого им списка и, используя творческий подход, а также художественные материалы, изображают бойца, талисман или эмблему бойца. Позывные необходимы российским военнослужащим прежде всего для безопасности, так как никто не сможет узнать настоящее имя военного. Позывные также предотвращают путаницу, поскольку тезок может быть много», — рассказали в пресс-службе.
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