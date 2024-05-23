«Клубника размером с яблоко»: стартует сезон ягодного урожая в Московской области

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Скоро стартует долгожданный ягодный сезон! Нутрициологи отмечают, что в весенние и летние месяцы нужно обращать внимание именно на сезонные ягоды и фрукты, которые обладают самими полезными свойствами. В Московской области традиционно разнообразный урожай: клубника, малина, голубика и другие вкусные сладкие лакомства.
Учредитель компании «Русская ягода» из Луховиц Максим Лагода в беседе с «Радио 1» рассказал, что первый урожай клубники будет уже в конце мая.
Специалист отметил, что мыть клубнику — значит смывать с неё самые полезные эфирные масла.
Также собеседник рассказал, что в Московской области ожидается урожай малины — ближе к середине июля и голубики — в августе.
Максим Лагода уверен, что большой размер ягоды не означает то, что в ней много химикатов, поэтому, выбирая, ориентироваться на это не стоит.
По словам собеседника, основные потребители ягод, выращенных на плантациях Московской области, это сетевые магазины: Перекрёсток, ВкуссВил, Азбука вкуса.
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«Начнём с того, что мы планируем собрать первый урожай уже через дней 10. Это будут те посадки, которые мы делали в тоннелях, и они будут не очень большого объема. А традиционную клубнику, которую все ожидают, мы начнём собирать в большом объёме только в середине июня. Но ожидание очень хорошее, растения хорошо пережили холода, которые обрушились в начале мае. Мы, ожидая пакости от природы, не раскрывали клубнику, она находилась под агроволокном, поэтому отделалась лёгким испугом», — сказал эксперт.
Специалист отметил, что мыть клубнику — значит смывать с неё самые полезные эфирные масла.
«У нас вся клубника грунтовая. Эфирные масла, которыми она покрыта, являются немаловажной частью потребления. Поэтому я запрещаю мыть ту ягоду, которую мы выращиваем на своим плантациях. Ягода выделяет эфирные масла, которые держатся на ней до конца, то есть это часть аромата, которую мы вдыхаем, когда её покупаем. Если ты помыл клубнику, то ты потерял большую часть этих ароматов и вкусов», — объяснил эксперт.
Также собеседник рассказал, что в Московской области ожидается урожай малины — ближе к середине июля и голубики — в августе.
Максим Лагода уверен, что большой размер ягоды не означает то, что в ней много химикатов, поэтому, выбирая, ориентироваться на это не стоит.
«Есть канадские и американские сорта голубики размером с голубиное яйцо, ещё есть клубника размером с яблоко, я сторонник такой ягоды. Это особенность сорта, генетики. Мы на своих плантациях высадили несколько десятков сортов, будем экспериментировать именно на нашей местности», — добавил специалист.
По словам собеседника, основные потребители ягод, выращенных на плантациях Московской области, это сетевые магазины: Перекрёсток, ВкуссВил, Азбука вкуса.
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Анастасия Бондарева