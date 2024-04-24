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Названы три самые полезные ягоды

Врач Терентьева: черника, голубика и клюква являются самыми полезными ягодами
24 апреля 2024, 14:50
Фото: iStock/DenisMArt

Фото: iStock/DenisMArt

Наиболее полезными ягодами являются черника, голубика и клюква. Подробнее об их свойствах рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева.
«В первую очередь хотелось бы отметить чернику. Эти ягоды богаты не только витаминами (в том числе витамином А), но и антоцианами, которые оказывают антиоксидантное действие, защищая клетки организма от воздействия свободных радикалов, что снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала Терентьева в беседе с «Известиями».

По её словам, черника также способствует лечению воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.



Много полезных веществ содержится и в голубике. Эти ягоды могут оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие. Они помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и снижают риски развития язвенной болезни и других заболеваний ЖКТ.

Специалист также отметила клюкву, в которой содержится витамин С. Он положительно влияет на иммунную систему, помогает бороться с инфекциями и ускоряет процессы регенерации тканей. Также клюква обладает мочегонным действием.

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#здоровье
#ягоды
#вред
#овощи
#диетолог
#фрукты
#болезни
Из паха россиянина удалили гниющую опухоль весом в 20 килограмм
В Уфе мужчине удалили опухоль из паховой области весом более 20 килограмм
24 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Башкирии хирурги успешно удалили опухоль из паховой области мужчины, вес которой составляет более 20 кг. Об этом сообщил глава минздрава региона Айрат Рахматуллин.
Отмечается, что мужчина ничего не подозревал об опухоли в его организме. Он обратился за медицинской помощью с кровотечением и новообразованием с признаками нагноения.

Также у мужчины была высокая температура. Несмотря на крупные размеры, опухоль не привлекала его внимание, поскольку россиянин весил 220 килограмм. Он заметил проблему только после того, как ему стало сложно ходить.

По информации медиков, таких размеров опухоль достигла за пять-семь лет. Операция по удалению новообразования прошла успешно.

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#операция
#температура
#опухоль
#мужчина
#здоровье
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Врач дал советы аллергикам, которые хотят завести питомца
Аллерголог Алексей Бессмертный: аллергикам можно завести дома черепаху
24 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/happyphoton

Людям, у которых есть аллергия на животных, можно завести черепаху или хамелеона. Аллерголог-иммунолог, ведущий медицинских рубрик на телеканале «Пятница», дал советы аллергикам, желающим завести домашнее животное.
По словам специалиста, домашние животные часто вызывают аллергию у своих хозяев. При этом вызывают её слюна, пот и экскременты питомца, а не его шерсть. Чаще всего аллергию вызывают кошки. Они тщательно вылизываются и так распространяют аллерген. При этом лохматые собаки, шиншиллы и морские свинки вызывают аллергические реакции реже. При этом короткошёрстные породы кошек, например, сфинксы, могут вызывать аллергию также, как и их пушистые собратья.

«Просто в отсутствие шерсти аллергены распространяются меньше. И не стоит верить заводчикам, которые называют своих сфинксов гипоаллергенными: гипоаллергенных животных не бывает. Человек может отреагировать на что угодно, поскольку аллергия – одна из самых малоизученных патологий», — рассказал Бессмертный в беседе с ИА RuNews24.

По его словам, аллергики могут завести черепаху, хамелеона или любую другую рептилию.

«Вакцин от аллергии не существует», — заключил врач.

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#кошки
#собаки
#растения
#животные
#врач
#аллергия
#человек
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Диетолог назвала завтраки, приносящие вред здоровью
Диетолог Михалева: хлопья и бутерброды являются самыми вредными завтраками
24 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/monticelllo

Бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью. Подробнее о вредных завтраках рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
По словам специалиста, бутерброды с колбасой, сливочным маслом и сыром являются не лучшим завтраком. Эти продукты очень калорийны, но обладают низкой нутритивной ценностью. Михалева пояснила, что такой завтрак быстро насытит организм, однако ненадолго. Уже через пару часов снова захочется есть. Кроме того, такое питание может спровоцировать дисбиоценоз кишечника, хронические запоры и другие проблемы с пищеварением.

«Альтернатива классическому бутерброду — полезный бутерброд. Если взять хлеб цельнозерновой, отрубной или из муки 2-го сорта, запеченное в духовке мясо индейки со специями, добавить овощи, творожный сыр, то такой завтрак будет и сытным, и полезным», — рассказала Михалева в интервью «Газете.Ru».

Также не стоит завтракать хлопьями, подушечками и мюсли. Они готовятся с использованием растительного масла и сахара. От этих продуктов лучше полностью отказаться, считает диетолог. Если сделать этого не получается, то при выборе подобных продуктов следует внимательно изучать состав.

Яичница с беконом также не являются продуктами для полезного завтрака. По словам Михалевой, бекон очень жирный, а жаренное в масле яйцо является источником лишних калорий и жиров. Такой завтрак быстро насытит, однако приведёт к увеличению массы тела и повысит риск желчнокаменной болезни.

Лучше всего съесть яйцо пашот или омлет с овощами и кусочком цельнозернового хлеба, заключила диетолог.

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Россиянам рассказали, как сохранить крепкие мышцы в старости
Врач Прощаев: пять часов спорта в неделю помогут сохранить мышцы в старости
24 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/AaronAmat

Предотвратить потерю мышечной массы и силы в пожилом возрасте можно с помощью аэробных нагрузок, для этого на них необходимо тратить не менее пяти часов в неделю. Об этом рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.
«Человек должен иметь физическую активность каждый день в любом возрасте. Есть так называемые минимальные нормативы физической активности. Например, нагрузок движением должно быть не менее пяти часов в неделю. Учитывается любая физическая нагрузка: это и подъем по лестнице, и прогулка в магазин и так далее. Минимум – пять часов в неделю, а максимума нет: чем больше – тем лучше», — рассказал Прощаев в интервью «Газете.Ru».

Врач подчеркнул, что не должно быть ни одного дня, который человек мог бы провести, лёжа на диване без движения.

По словам Прощаева, чем больше мышечная масса у человека к 5 годам, тем больший мышечный резерв он будет иметь во второй половине своей жизни. Он также добавил, что помимо аэробных нагрузок необходимо делать и силовые упражнения, используя тренажёр, гантели или тренироваться с собственным весом.

Однако, по словам специалиста, в 50 лет начинать тренироваться – не поздно. Спорт благотворно повлияет на весь организм в целом.
Прощаев также отметил, что стоит правильно питаться, чтобы избежать слабости мышц. В рацион необходимо включать достаточное количество белка. Также стоит употреблять в пищу много овощей и фруктов.

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Санавиация Подмосковья с начала года эвакуировала более 190 пациентов
24 апреля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковная санитарная авиация с начала года выполнила около 200 вылетов, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Она применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других инцидентах, а также для перевозки пациентов из одной больницы в другую.
«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удалённости больницы. При этом вертолёты могут вылетать даже в тёмное время суток благодаря системе «Ночной старт». С начала года санавиация Московской области совершила 198 вылетов, эвакуировав 192 человека, в том числе 126 детей», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как пояснили в министерстве, в составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. В основном доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, где работают травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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#подмосковье
#московская область
#вертолёты
#пациенты
#эвакуация
#авиация
#минздрав мо
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В Подмосковье в этом году выдадут более тысячи целевых направлений на учёбу в медвузах
24 апреля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в этом году будет выдано свыше 1 тыс. целевых направлений на обучение в медицинских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Там напомнили, что абитуриенты, планирующие поступить в медицинский вуз, могут заключить договор на целевое обучение с медорганизацией и Министерством здравоохранения региона. В этом случае по окончании учёбы они вернутся работать в ту больницу, с которой был подписан договор.
«Подмосковье нуждается в медицинских специалистах, и целевое обучение – это возможности привлечь новые кадры. В прошлом году в подмосковные больницы после выпуска из медвузов пришли работать около 150 новых сотрудников. В этом году планируем выдать более тысячи направлений на целевое обучение», – поделилась планами первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В числе предоставляемых в этом году квот 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 – по специальности «Педиатрия», 43 – «Стоматология», по программе ординатуры – 270 квот.

В министерстве добавили, что Московская область долгое время сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договоры, будут поступать в Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Российский университет медицины, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие вузы.

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#минздрав мо
#студенты
#медики
#здравоохранение
#медицина
#подмосковье
#московская область
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Врач Осипов заявил о риске заноса оспы обезьян в Россию мигрантами
Врач Осипов: мигранты могут занести оспу обезьян в Россию
24 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/Diy1

Власти Республики Конго объявили эпидемию оспы обезьян. В настоящее время подтверждено 19 случаев заболевания. Летальные исходы зафиксированы не были, но жителей призывают быть аккуратными и избегать контактов с животными.
Оспа обезьян – это достаточно опасное инфекционное заболевание. Риск попадания инфекции в Россию крайне высок, рассказал в беседе с «Радио 1» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

По его словам, у инфицированного человека появляются осложнения со стороны всех органов и систем. В итоге, заболевание может привести к летальному исходу.

«Если говорить про Россию, то с учётом того, что в страну сейчас прибывает довольно большое число граждан стран Африки, занос инфекции вполне возможен», – подчеркнул специалист.
Но, вместе с тем, он перечислил меры, которые принимаются в России во избежание заноса особо опасных заболеваний. Так, в Московской области и других регионах страны существует план санитарной защиты. Если на борту самолёта пассажиру становится плохо, обученный экипаж выявляет признаки инфекционного заболевания, то пилот самолёта сообщает о произошедшем наземным службам. Они, в свою очередь, вызывают специальную бригаду, которая после приземления самолёта проводит необходимые мероприятия.

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Если властями какой-либо страны объявляется карантин, то органы Роспотребнадзора тщательно анализируют ситуацию в этой стране и проверяют прибывающих в Россию граждан этого государства. Их осматривают в аэропорту с помощью специальных медицинских приборов.

Также Осипов рассказал, что возглавляемая им Домодедовская больница реализует план санитарной защиты Московской области от особо опасных заболеваний. В здании медучреждения есть специальный блок, куда доставляются пациенты, прибывшие из других стран, с симптомами инфекционных заболеваний.

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#россия
#опасность
#домодедово
#больница
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В Лобне врачи удалили 64-летней женщине скорлупу от фисташки из бронхов
24 апреля 2024, 11:10

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Лобненские врачи удалили из бронхов пациентки скорлупу от фисташки, с которой она ходила больше года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
64-летнюю женщину в больницу доставили сотрудники скорой с приступом удушья. Во время осмотра врачи нашли у пациентки скорлупу от фисташки, которая находилась в бронхах.

«Сложность заключалась в том, что инородные тела вросли в слизистую бронхов. Мы провели бронхоскопию — диагностическое исследование дыхательных путей и легких. Затем при помощи эндоскопа извлекли из правого и левого бронхов инородные тела — 2 скорлупы от фисташки. Для снятия отека со слизистой бронхов пациентке была назначена противовоспалительная терапия», — поделился врач-эндоскопист Максим Мокшанов.

Стоит отметить, что женщина уже проходит амбулаторное лечение по месту жительства.

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#исследование
#подмосковье
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Подмосковный педиатр Теплова посоветовала постоянно давать детям витамин D
23 апреля 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / MysteryShot

Детям при любых условиях необходим ежедневный профилактический приём витамина D. Об этом заявила заведующий дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова.
«Большая часть этого витамина синтезируется в организме под воздействием солнечного света, незначительная часть поступает с продуктами. Но современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не восполняют достаточный уровень витамина D. Детям необходим приём его профилактических доз после консультации со специалистом», – пояснила доктор, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Как рассказала Теплова, витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костной ткани и зубов. Его дефицит приводит к рахиту, сахарному диабету, инфаркту миокарда, аутоимунным заболеванииям и снижению иммунитета.

Принимать витамин D, по словам врача, нужно круглогодично, включая летние месяцы. Цвет кожи не является определяющим для изменения дозы. Назначение лечебной дозы витамина требует контроля лабораторных анализов.

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#подмосковье
#московская область
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