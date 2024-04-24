Названы три самые полезные ягоды

Подмосковная санитарная авиация с начала года выполнила около 200 вылетов, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Она применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других инцидентах, а также для перевозки пациентов из одной больницы в другую.