Названы три самые полезные ягоды

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Наиболее полезными ягодами являются черника, голубика и клюква. Подробнее об их свойствах рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева.
«В первую очередь хотелось бы отметить чернику. Эти ягоды богаты не только витаминами (в том числе витамином А), но и антоцианами, которые оказывают антиоксидантное действие, защищая клетки организма от воздействия свободных радикалов, что снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала Терентьева в беседе с «Известиями».
По её словам, черника также способствует лечению воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.
Много полезных веществ содержится и в голубике. Эти ягоды могут оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие. Они помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и снижают риски развития язвенной болезни и других заболеваний ЖКТ.
Специалист также отметила клюкву, в которой содержится витамин С. Он положительно влияет на иммунную систему, помогает бороться с инфекциями и ускоряет процессы регенерации тканей. Также клюква обладает мочегонным действием.
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