В Красногорске мужчина спас собаку, которая провалилась под лед

Фото: istockphoto / Olga_Gavrilova
Инцидент произошел днëм 19 ноября в бухте Живописная недалеко от Мякининского шоссе.
По данным телеграм-канал «SHOT» , дети резвились с домашним питомцев щенком чихуа-хуа — они кидали снежки, а собака их ловила. В какой то момент тонкий лëд под собакой проломился, и питомец рухнул в ледяную воду.
В этот момент мимо проходил мужчина, он незамедлительно бросился на помощь к собаке. В итоге, ему удалось вытащить собаку и вытащить на сушу.
Ранее сообщали, что в Сочи домашний кот прогнал медведя со двора. На Красной Поляне в Сочи домашний кот не испугался дикого медведя и прогнал его с участка.
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Дана Игумнова