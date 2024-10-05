Когда в России вырастет рождаемость, выяснили социологи

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Уровень рождаемости в России вырастет к 2035 году. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС. По их оценке, к тому моменту войдет в детородный возраст более многочисленное поколение 2010 года рождения и старше.
Нынешнее снижение рождаемости в России связывают с неблагоприятной возрастной структурой репродуктивного женского населения. По оценке института, показатель рождаемости находится на минимальном уровне с начала нулевых годов, пишет Коммерсантъ со ссылкой на институт.
По данным Росстата за 2023 год суммарный коэффициент рождаемости снизился до среднего показателя в 1,41 ребенка на оду женщину.1,265 млн новорожденных за 2023 год стали минимальным показателем с начала 2000 года. В первом полугодии 2024 года родилось 600 тыс детей, что еще меньше прошлого года.
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