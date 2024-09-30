Стало известно, сколько родителей планируют отпуск в период осенних каникул

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Опрос сервиса Superjob показал, что 15 родителей российских школьников планируют брать отпуск на время каникул своих детей.
Однако 70% опрошенных признались, что не намерены брать отпуск.
До этого педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Любовь Егорова дала рекомендации родителям по выбору кружков и дополнительных занятий для своих детей.
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«Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуск в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 17% родителей учеников начальной школы, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей учащихся 10-11 классов», — приводит RT текст исследования.
До этого педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Любовь Егорова дала рекомендации родителям по выбору кружков и дополнительных занятий для своих детей.
«Надо ориентироваться на интересы вашего чада. Спросите, куда бы ему хотелось ходить, что ему интересно. Лучше предложить конкретные варианты. Так вы, с одной стороны, дадите ребенку право выбора, с другой — подскажете направление, в котором стоит развиваться. Если же речь идёт о дошкольнике, то тут важно дать попробовать ребенку разные активности», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Егорова.Ранее сообщалось, что в Московской области стартовал проект «Школа профориентации для родителей». Пилотный класс запустил Кадровый центр Подмосковья.
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Мелисса Тимофеева