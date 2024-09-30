Психолог Голубева раскрыла, как разглядеть в ребёнке вундеркинда

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Психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.
«Вундеркинды быстро запоминают информацию, такую как столицы, числа, адреса и детали. Эти дети начинают говорить, обучаться настольным играм и развиваться быстрее своих ровесников. Они могут проявлять глубокий интерес к определенным предметам или дисциплинам. Но вундеркинды иногда испытывают затруднения в общении с другими детьми из-за своего интеллекта», – отметила в беседе с RuNews24.ru Голубева.
Она добавила, что такие дети часто стремятся к совершенству.
До этого исследование центра «Профессии будущего» показало, что большее число москвичей в детстве мечтали стать врачами. Как пишет RT, на второй строчке рейтинга расположилась мечта стать учителем, на третьем и четвёртом местах – актёр и художник соответственно.
Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина перечислила самые перспективные для смены работы и профессионального роста направления, к которым отнесла промышленность, сферу услуг, торговую и транспортную отрасли и IT.
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