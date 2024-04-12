Количество часов на изучении истории в школах предложили увеличить до 476

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В российских школах предложили в 1,4 раза увеличить количество часов для изучения истории, соответствующая информация опубликована на портале правовых услуг.
В проекте общее число часов для изучения истории в школах предлагается увеличить в 1,4 раза — с 340 до 476.
Помимо этого, в Минпросвещения предложили увеличить объем изучения истории в 5–8-м классах с двух до трех часов в неделю (при 34 учебных неделях). В 9-м же классе, по мнению ведомства, изучению истории нужно уделять по два часа в неделю.
Количество часов на изучение обществознания наоборот предлагают сократить до 34. К тому же, этот предмет, считают в Минпросвещения, необходимо изучать с 9 класса (когда ранее обществознание преподавалось с 6 класса).
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Помимо этого, в Минпросвещения предложили увеличить объем изучения истории в 5–8-м классах с двух до трех часов в неделю (при 34 учебных неделях). В 9-м же классе, по мнению ведомства, изучению истории нужно уделять по два часа в неделю.
Количество часов на изучение обществознания наоборот предлагают сократить до 34. К тому же, этот предмет, считают в Минпросвещения, необходимо изучать с 9 класса (когда ранее обществознание преподавалось с 6 класса).
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Евгения Парфентьева