Минпросвещения РФ поддержало идею включить в школьную программу SHAMAN и «Любэ»

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Творчество группы «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN и других патриотических исполнителей может войти к школьную программу по музыке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил автор выдвинутой инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов, который и выдвинул такое предложение.
По словам Колунова, теперь вместе с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список современных патриотических исполнителей, композиции которых будут внесены в школьную программу. Но уже сейчас известно, что «Любэ», Газманов и SHAMAN точно в неё войдут.
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