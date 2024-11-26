Колледж «Подмосковье» запустил проект для школьников

Видео: Министерство образования Московской области
В колледже «Подмосковье» начался новый проект «Моя первая профессия. Профессиональное обучение для школьников». Программа предлагает практическое обучение различным специальностям, сообщает Министерство образования Московской области.
За 72 часа школьники изучат программу профессиональной подготовки по рабочим специальностям и должностям служащих. Среди них мастера маникюра и бровисты, делопроизводители, мастера шиномонтажных мастерских, художники-оформители, медицинские сёстры по уходу за больными, плотники, электромонтёры, сантехники, повара, операторы ЭВМ и автослесари.
После завершения программы ученики получают сертификат государственного образца с информацией о документе в федеральной системе регистрации образования.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо выполнить следующие шаги:
- Перейти по ссылке.
- Изучить представленные специальности, прочитать их подробное описание, ознакомиться со стоимостью и местом обучения.
- Выбрать подходящую специальность, заполнить регистрационную форму без ошибок, нажать кнопку «Отправить» и ждать звонка от представителя колледжа.
Дайана Хусинова