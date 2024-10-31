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Студенты филиалов ГСГУ рассказали школьникам о профессии учителя

Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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В рамках федерального проекта «Билет в будущее» два филиала Государственного социально-гуманитарного университета — Егорьевский колледж педагогики и искусства и Зарайский педагогический колледж — провели для учащихся мастер-классы по педагогическим специальностям, сообщает Министерство образования Московской области.
Студенты педагогических специальностей подготовили для школьников насыщенную программу. В Егорьевске учащиеся познакомились с такими специальностями, как педагог-организатор, педагог изобразительного искусства, педагог музыки, воспитатель дошкольных учреждений и с профессиями учителя начальных классов и учителя физической культуры. Школьники посетили мастер-классы, где смогли попробовать себя в роли педагогов.

В Зарайском колледже ученики попробовали себя в роли учителей физкультуры. Студенты организовали для школьников активные занятия, чтобы помочь им оценить свои физические способности и потенциал.



«Проект “Билет в будущее” помогает детям определиться с выбором образовательного учреждения и будущей профессии. Нашей фишкой стали профессиональные пробы: преподаватели проводят своеобразный “кастинг”, дают экспертные советы и помогают каждому участнику раскрыть свой талант», — рассказала директор егорьевского колледжа Рузанна Сафонова.
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#школьники
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#профессии
#московская область
В Московской области в рамках национального проекта «Образование» построят 18 школ
31 октября 2024, 14:15

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

Количество учеников в Московской области продолжает расти каждый год: в 2024 году за парты сели 1,1 миллиона детей. Региону важно поддерживать высокие темпы строительства образовательных учреждений. В тринадцати городских округах в рамках национального проекта «Образование» в Московской области в 2024 году в эксплуатацию ввели 14 школ на 14,6 тысяч мест. До конца года планируется построить ещё 4 школы на 3,9 тысяч мест, сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.
За последние шесть лет в рамках национального проекта «Образование» было построено 151 школа на более чем 108 тысяч мест и отремонтировано 64 школы.

В текущем году открыли 73 центра естественно-научного и технологического образования «Точки роста», а с 2019 года их общее количество достигло 505.

Кроме того, в этом году были запущены два детских технопарка «Кванториум» и центр цифрового образования детей «IT-клуб».

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#школа
#образование
#кванториум
#it
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Названы результаты национального проекта «Экология»
31 октября 2024, 13:19

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

В 2024 году в Подмосковье успешно завершена рекультивация трёх крупных мусорных полигонов — «Егорьевский», «Воловичи» и «Сафоново», а также ликвидирована несанкционированная свалка в городе Шатура. Мероприятия проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.
На всех объектах проведены работы по изоляции отходов от окружающей среды и предотвращению загрязнения почвы и грунтовых вод.

До конца года планируется завершить рекультивацию ещё трёх полигонов — «Непейно» (Дмитровский район), «Шатурский» (Шатурский район) и «Лесная» (Серпуховский район). Кроме того, будут устранены две несанкционированные свалки в городах Химки и Долгопрудный.

На реализацию мероприятий национального проекта «Экология» в 2024 году предусмотрено 10 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов — средства федерального бюджета.

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АНО «Диалог» создает Международную ассоциацию по фактчекингу
31 октября 2024, 13:13

Фото: iStock/Be-Art

АНО «Диалог» создает Международную ассоциацию по фактчекингу. Об этом заявил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак на встрече с журналистами в офисе организации.
По словам гендиректора, в среду, 20 ноября, в Москве состоится ежегодный форум по борьбе с фейками. На нем будет представлен меморандум, а также первые партнеры-участники ассоциации.

Табак отметил, что цель данной ассоциации заключается в создании сервиса, который позволит опровергать фейковую информацию. Уточняется, что его разработка будет происходить совместно с дружественными государствами и иными организациями, разделяющими взгляды и ценности АНО «Диалог».

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#россия
#ценности
#итоги
#форум
#фейки
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В Кашире построили новую блочно-модульную котельную
31 октября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире в этом году в рамках региональной государственной программы теплоэнергетики была построена современная блочно-модульная котельная мощностью 2 МВт на улице Стрелецкая. 12 октября источник теплоснабжения был запущен и начал обеспечивать теплом и горячей водой 14 многоквартирных домов и один социальный объект, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, в округе планируется реализация долгосрочной программы модернизации теплоснабжающей системы. За период с 2024 по 2028 год будет проведено 30 мероприятий на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

В 2025 году проведут масштабные работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству более 36 километров тепловых сетей.

Помимо этого, в следующем году в Кашире планируется построить ещё три современные блочно-модульные котельные.

«Ключевая цель проводимых мероприятий – значительно сократить износ коммунальной инфраструктуры, повысить качество и надёжность подачи тепла и горячей воды нашим жителям, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года», — сообщила начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Молодая.
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#экологическая капитальный ремонт
#кашира
#подмосковье
#теплоснабжение
#котельная
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Поставил галочку: Эксперт рассказал, как мошенники получают данные россиян
Эксперт по безопасности Раевский: мошенники взламывают базы данных госслужб
31 октября 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Ton Photograph

В Госдуме предложили оформлять согласие на обработку персональной информации отдельным документом. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении.
Сейчас разрешение обрабатывать свои личные данные покупатели подтверждают галочкой, заполняя договоры и соглашения о покупке товаров, услуг или при оформлении доставки. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для рассылки рекламы и спама.

Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» уточнил, что персональные данные — любые данные, привязаны к конкретному физическому лицу.
«Персональные данные сейчас — это новая нефть. Во многих организациях они требуется чтобы оформить заказ, заключить сделку. Здесь идет речь об информации, которую вы предоставляете организации и даете согласие на обработку», — сказал эксперт.

Он добавил, что договора следует тщательно читать и изучать, потому что, как правило, там есть несколько галочек, которые и отвечают за передачу личных данных.
«Все это надо тщательно смотреть и читать, потому что обычно там несколько галочек: отдельно для того, что необходимо, а отдельно то, что вы не заметили, но галочку поставили — это какие-то рекламные службы, маркетинговые агентства и так далее. Здесь на официальном и законном уровне могут передавать ваши данные за деньги в ключе каких-то партнерских отношений», — объяснил специалист.

По его словам, злоумышленники могут получить личные данные, если взломают все базу.
«Если мы говорим про злоумышленников, то они обычно охотятся за базами данных, взламывать миллион домашних компьютеров они не будут. Им проще взломать сотового оператора, государственную службу или сервис, и оттуда все это вытащить», — поделился Раевский.

Он подчеркнул, что новый законопроект о персональных данных научит людей более ответственно относиться к этому вопросу и не ставить галочки, не прочитав всего до конца.

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В лесных массивах Клина провели рекордное количество патрулей
31 октября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В лесных массивах Клинского городского округа с начала года было проведено рекордное количество патрулей для предотвращения нарушений лесного законодательства. По информации от Комитета лесного хозяйства Московской области, наибольшее количество рейдов было организовано в Клинском лесничестве — 5078, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Значительное количество патрулей провели и в других районах региона: Егорьевском (4506), Шатурском (4085), Звенигородском (4034) и Бородинском (3974) лесничествах.

Председатель Комлесхоза Евгений Агулов сообщил, что за указанный период лесная охрана провела 59 930 патрулей лесного фонда. Главная цель этих мероприятий — предотвращение, обнаружение и пресечение нарушений.

Зачастую патрулирование проводится совместно с правоохранительными органами, спасателями МЧС, представителями местных властей и общественными лесными инспекторами.

По словам Агулова, в результате рейдов было обнаружено 5689 нарушений, среди которых наиболее распространёнными стали нарушения правил пожарной (2753 случая) и санитарной (1224 случая) безопасности, а также незаконная вырубка деревьев (145 случаев).

За год к административной ответственности были привлечены 2407 нарушителей.

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#рейды
#лес
#подмосковье
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Пенсионерам напомнили о субсидиях на оплату коммуналки
Сенатор Епифанова: пенсионеры могут получить скидку на оплату ЖКХ
31 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы на коммунальные услуги превышают определенную часть ежемесячного дохода. Об этом рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
«Размер субсидии зависит от региональных норм. В Москве это — 10% от дохода семьи, в Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%», — рассказала Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

Она уточнила, что получение субсидии возможно в случае, если пенсионер живет один и не работает или с родными неработающими пенсионерами, а также инвалидами первой либо второй группы.

Епифанова также добавила, что одинокие пенсионеры в Москве не платят за вывоз мусора. Кроме того, им предоставляется скидка в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и компенсируются затраты на телефонную связь.

По словам сенатора, с ноября текущего льготникам станут реже отказывать в компенсации на ЖКХ из-за задолженности. Теперь будут учитываться только непогашенная задолженность, а сведения о долгах будут браться из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

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#компенсации
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В Клину доступно свыше 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями
31 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto / insta_photos

Согласно информации с портала «Работа России», в Клину доступно более 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями. Местные компании предлагают разные должности, такие как менеджер по работе с клиентами, художник по росписи стекла, младший воспитатель, лаборант химического анализа и слесарь-сборщик, сообщает пресс-служба администрации городского ​округа.
На платформе «Работа России» представлено более 600 вакансий для жителей Клина. Важно отметить, что «Работа России» — это государственный портал, разработанный Федеральной службой по труду и занятости в 2009 году для помощи гражданам в поиске работы и работодателям в подборе персонала.

В настоящее время портал насчитывает более 19 миллионов пользователей.

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#клин
#работа
#портал
#подмосковье
#вакансии
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«Россия — страна возможностей» подвела итоги заявочной кампании конкурса «Наставничество»
31 октября 2024, 11:20

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Завершилась заявочная кампания нового конкурса «Наставничество», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Общее количество участников из всех регионов России составило 24 739 человек, из которых 997 представляют Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Конкурс «Наставничество» предназначен для тех, кто стремится делиться своими знаниями и опытом с другими. Его цель — выявить и поддержать лучших наставников в стране, а также создать условия для распространения и внедрения передовых практик наставничества.

Конкурс проходит в двух категориях: «Наставник года» — индивидуальное участие, и «Лучшие практики наставничества», где возможно как индивидуальное, так и групповое участие. Участники могут попробовать свои силы в обеих категориях.

«Мы в президентской платформе "Россия – страна возможностей" более 6 лет развиваем многоступенчатую систему наставничества и прекрасно понимаем, насколько важно иметь в жизни наставника – человека, который подскажет, направит, посоветует с высоты своего опыта или экспертизы, поможет реализовать собственный проект. В конкурсе "Наставничество" мы объединили опыт организаций, которые знают, как выявить талант и развивать его», — рассказал исполнительный директор АНО «Россия – строена возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заключительный этап дистанционного отбора заявок завершился 27 октября. Участники предоставили рекомендательные письма от кадровых служб или резюме, подтверждающие их профессиональные навыки, а также записали видеовизитки с самопрезентацией.

После проверки всех заявок будет проведён конкурсный экспертный отбор. По его итогам станут известны победители, которые будут представлять свои регионы на финальном этапе.

Заключительный очный этап пройдёт с 17 по 19 декабря 2024 года в формате «Фестиваля наставников». Участники смогут рассказать о своём опыте и практике наставничества, получить признание коллег, пройти обучающую программу и стать частью самого крупного сообщества наставников в Российской Федерации.

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