Студенты филиалов ГСГУ рассказали школьникам о профессии учителя

Фото: Министерство образования Московской области
В рамках федерального проекта «Билет в будущее» два филиала Государственного социально-гуманитарного университета — Егорьевский колледж педагогики и искусства и Зарайский педагогический колледж — провели для учащихся мастер-классы по педагогическим специальностям, сообщает Министерство образования Московской области.
Студенты педагогических специальностей подготовили для школьников насыщенную программу. В Егорьевске учащиеся познакомились с такими специальностями, как педагог-организатор, педагог изобразительного искусства, педагог музыки, воспитатель дошкольных учреждений и с профессиями учителя начальных классов и учителя физической культуры. Школьники посетили мастер-классы, где смогли попробовать себя в роли педагогов.
В Зарайском колледже ученики попробовали себя в роли учителей физкультуры. Студенты организовали для школьников активные занятия, чтобы помочь им оценить свои физические способности и потенциал.
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В Зарайском колледже ученики попробовали себя в роли учителей физкультуры. Студенты организовали для школьников активные занятия, чтобы помочь им оценить свои физические способности и потенциал.
«Проект “Билет в будущее” помогает детям определиться с выбором образовательного учреждения и будущей профессии. Нашей фишкой стали профессиональные пробы: преподаватели проводят своеобразный “кастинг”, дают экспертные советы и помогают каждому участнику раскрыть свой талант», — рассказала директор егорьевского колледжа Рузанна Сафонова.Читайте также:
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Дайана Хусинова