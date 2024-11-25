Студентов медколледжа пригласили работать в больницу Ленинского округа

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Встречу со студентами ступинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 2 провели сотрудники Видновской клинической больницы, они рассказали ребятам о преимуществах и перспективах работы в этом медучреждении, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
«Мы рассказали о деятельности нашей больницы, перспективах для сотрудников, и пригласили молодых людей к нам на работу. Немало участников встречи заинтересовались поступившим предложением», — сказал заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Видновской клинической больницы Тимур Асанов.Участие во встрече приняли также врач-эпидемиолог Видновской больницы Ольга Ненастина и главная медицинская сестра Наталья Сушкова. Они предложили ребятам для начала пройти в их больнице практику, а после диплома — выйти туда на работу.
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