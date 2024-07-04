Команда Подмосковья завоевала 95 медалей на чемпионате «Профессионалы»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Уже 95 медалей завевали на всероссийском чемпионате «Профессионалы» представители Московской области, из 28 медалей — высшего достоинства, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«В настоящее время на счету подмосковной команды 95 медалей, из них 28 — золотые. Всего в чемпионате принимают участие более 360 конкурсантов из Московской области. Поздравляем лауреатов и их наставников. И желаем удачи тем, у кого конкурсные испытания ещё впереди», — сказали в министерстве.Золотые медали представители Московской области получили в компетенциях «кинология», «турагентская деятельность», «монтаж и укладка газового оборудования», «укладка напольных покрытий», «монтаж и эксплуатация газового оборудования» и в ряде других категорий.
Отмечается, что та часть соревнований, которая проводилась на подмосковных площадках, уже завершена. Чемпионат продолжается на базе техникумов и колледжей Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга.
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Лев Каштанов