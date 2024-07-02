Педагогов обучат по программе образовательного туризма «Классная страна»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Специалисты сфер образования и туризма до 8 июля могут пройти открытое обучение в рамках Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Классная страна» состоит из конкурса, а также открытых и закрытых обучающих программ. Будут отобраны 20 региональных проектных команд, которые пройдут курсы по повышению квалификации и создадут образовательные программы путешествий, связанные со школьными предметами. Старт конкурса будет объявлен отдельно», – говорится в сообщении.Лекции будут посвящены детскому и молодёжному образовательному туризму, гражданско-патриотическому воспитанию и профориентации. Участников также познакомят с правилами организации детского туризма и способами создания путешествий, которые могут стать частью учебной программы.
Зарегистрироваться и найти дополнительную информацию о программе можно по ссылке.
По данным министерства, в прошлом году обучение по программе прошли сотни специалистов. Благодаря этому было создано более 100 образовательных туров.
В этом году проект будет включать новые регионы. Особое внимание уделят созданию туристических продуктов для семей, в том числе с детьми с особыми потребностями.
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Лора Луганская