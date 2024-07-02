Колледжи и техникумы Подмосковья получили 23,5 тыс. заявлений от абитуриентов

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Абитуриенты подали в подмосковные колледжи и техникумы со старта приёмной кампании более 23,5 тыс. заявлений. Такими данными поделились в пресс-службе Минобразования Московской области.
«В этом году мы увеличили число бюджетных мест до 19 тыс. – это на тысячу больше, чем годом ранее. В первую очередь нововведения коснулись специальности сварщика и направления «технология машиностроения». К ним видим особый спрос поступающих», – пояснил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.По данным министерства, максимальную популярность среди абитуриентов показывает колледж «Подмосковье». Туда будущие студенты подали 1,6 тыс. заявлений. На втором месте – Щёлковский колледж, принявший 1,3 тыс. заявлений. Замыкает тройку Электростальский колледж, получивший 1,1 тыс. заявлений.
Заявление на программы среднего профессионального образования можно подать в электронной форме через портал госуслуг.
Приём для поступающих без вступительных испытаний приём заявлений продолжится до 15 августа. Абитуриенты, желающие сдать вступительные экзамены, могут подать заявления до 10 августа.
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