Комбрига ВСУ, приказавшего атаковать нефтебазу в Брянске, признали террористом

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Приказавший в 2022 году атаковать брянскую нефтебазу военный ВСУ Евгений Булацик* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что люди и организации, внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, не могут взаимодействовать со СМИ, размещать какую-либо информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, возмещения ущерба и получения заработной платы.
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*внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова