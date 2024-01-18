Комик Гудков с прошлого года пытается наладить связи с Родиной

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Замеченный сегодня в Шереметьево шоумен и комик Александр Гудков уехал из России в сентябре 2022 года, однако периодически возвращался и, как выяснилось, не только для участия в корпоративах. 19 декабря он принял участие в благотворительной акции в подмосковной Балашихе.
Мероприятие было организовано автономной некоммерческой организацией «Центр социального обслуживания Московской области» (АНО ЦСОМО), который представлял актёр и блогер Антон Лапенко, и благотворительным проектом «Помощь», амбассадором которого является экс-резидент программы Comedy Woman на ТНТ, бывший капитан команды КВН «Фёдор Двинятин», комик и телеведущий Александр Гудков, рассказала пиар-менеджер ЦСОМО Дарья.
Лапенко, Гудков и ещё несколько неравнодушных помощников оказали помощь одинокой пенсионерке Любови Андреевне из Балашихи. На её приусадебном участке ребята убрали снег и мусор, отремонтировали водосточный желоб, а в самом доме вытерли пыль, помыли полы, повесили новый светильник, а также украсили ёлку к Новому году. Ничего странного, обычное доброе дело.
По данным некоторых телеграм-каналов, Гудков был сегодня, месяц спустя после участия в акции в Подмосковье, в столице проездом, направляясь из Еревана в Тбилиси, хотя такой маршрут выглядит несколько странно.
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Лапенко, Гудков и ещё несколько неравнодушных помощников оказали помощь одинокой пенсионерке Любови Андреевне из Балашихи. На её приусадебном участке ребята убрали снег и мусор, отремонтировали водосточный желоб, а в самом доме вытерли пыль, помыли полы, повесили новый светильник, а также украсили ёлку к Новому году. Ничего странного, обычное доброе дело.
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Александр Бойцов