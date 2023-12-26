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МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

26 декабря 2023, 20:58
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

МВД России объявило в розыск российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, живущих в США. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в отношении вице-чемпиона Олимпийских игр в Токио Сергея Биду и его жены, призёрки чемпионатов мира Виолетты Биду возбуждено уголовное дело. Однако не уточняется, по какой статье.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск командующего ВВС ВСУ Николая Олещука. Его разыскивают по статье УК РФ о совершении террористического акта организованной группой, который повлёк за собой причинение имущественного ущерба или повлекший иные последствия.

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На соревнованиях в Калининграде подрались матери гимнасток
26 декабря 2023, 21:38

Фото: iStock/Akintevs

В Калининграде две матери подрались на детских соревнованиях по гимнастике, об этом сообщает МВД по региону.
По информации СМИ, детские соревнования по гимнастике проходили на Тихоокеанской улице.

Между двумя женщинами произошёл конфликт, на какой почве — не уточняется. В результате, 36-летняя женщина схватила за кисть свою 39-летнюю оппонентку и сильно вывернула ей руку. Пострадавшей пришлось обращаться в больницу.

В медучреждении у 39-летней матери диагностировали перелом пальца. Женщина написала заявление в полицию.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровья средней степени тяжести.

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#калининград
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Владимиров: При взрыве газа в пекарне Ставрополя пострадали семь человек
26 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/Kileman

В результате взрыва газа в пекарне Ставрополя пострадали семь человек, об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.
Взрыв газовоздушной смести прогремел вечером 26 декабря на улице Серова в городе Ставрополь. Взрывной волной была разрушена кровля здания на площади в 150 квадратных метров.

«В результате происшествия пострадали 7 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести. Они госпитализированы, с ними работают врачи», — прокомментировал ситуацию Владимиров.

Он также подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, оказывая помощью пострадавшим.

В прокуратуре региона заявили, что проведут проверку и установят виновных в случившемся лиц.

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#ставропольский край
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#прокуратура
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Полковнику Волкову требуют дать срок за неэффективную защиту Крымского моста
26 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/gutaper

Гособвинение запросило лишить свободы экс-главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о неэффективной защите Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе прения сторон прокурор потребовал вынести приговор в отношении Волкова в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также звания и госнаград. Также в требования входит запрет на занятие Волковым должностей, которые связаны с организационно-распределительными функциями.

Полковник, в свою очередь, полностью отрицает свою вину, заявляя, что действовал по установленному законодательному порядку.

Напомним, что Сергей Волков обвиняется в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками в районе Крымского моста. Версия следствия гласит, что он мог специально приобрести такое оборудование, которое не справится с украинскими БПЛА. Ущерб по делу оценивается в 395 миллионов рублей.

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#ущерб
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У рынка «Садовод» задержали мигрантов с российскими паспортами
26 декабря 2023, 21:08

Фото: iStock/Yingko

У столичного рынка «Садовод» задержали мигрантов с российскими паспортами, которые не встали на воинский учёт, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.
По информации источника издания, задержание произошло 26 декабря. Сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с сотрудниками МВД задержали шестерых мигрантов в районе рынка «Садовод».

У задержанных были при себе российские паспорта, однако, как выяснилось, они не встали на учёт в военный комиссариат.

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Он также подчеркнул, что российские правоохранительные органы активно работают над выявлением лиц, которые приезжают в РФ на заработки, получают гражданство, однако, вставать на воинский учёт не спешат.

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«Бил проводом от электроприбора»: Школьница из Подольска рассказала о пытках отчима
Школьница из Подольска рассказала, что отчим издевался над ней 10 лет
26 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/Boyloso

Школьница из подмосковного Подольска заявила, что отчим издевался над ней на протяжении 10 лет, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, в ноябре стало известно об исчезновении 15-летней школьницы. Спустя несколько дней правоохранительные органы обнаружили пропавшую в одном из ресторанов быстрого питания. Девушка рассказала полиции, что решила сбежать из дома из-за постоянных издевательств со стороны отчима.

По её словам, от истязал её на протяжении 10 лет, с пятилетнего возраста, однако, в сентябре его пытки стали особо жестокими.

«Он с 13 по 15 сентября бил ее по всему телу кожаным ремнем, руками, а также проводом от электроприбора», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

В отношении отчима пострадавшей возбудили уголовное дело об истязании. Расследование всех деталей случившегося продолжается.

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#подмосковье
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#избиение
#полиция
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В Ейске слышны взрывы, предварительно – работают системы ПВО
Очевидцы сообщают о взрывах над городом Ейск
26 декабря 2023, 20:08

Фото: iStock/dzika_mrowka

Очевидцы сообщают о звуках взрывов над городом Ейск, видео со вспышками в небе публикует Telegram-канал SHOT.
Что произошло в городе - пока что остаётся неизвестным. Однако, по предварительной информации, в Ейске сработали системы противовоздушной обороны.

Город Ейск расположен на берегу Азовского моря в Краснодарском крае.

Напомним, минувшей ночью Вооружённые силы Украины атаковали крымский город Феодосия. По словам главы республики Крым Сергея Аксёнова, в результате атаки погиб один человек, двое пострадали. Повреждения получили шесть строений.

Информацию об атаке подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Там также рассказали о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск».

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#краснодарский край
#взрыв
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Суд вынес приговор бизнесмену Семёнову, избившему актёра Прилучного
26 декабря 2023, 19:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд вынес приговор бизнесмену Владимиру Семенову, который избил популярного актёра Павла Прилучного, об этом сообщает Калининградский областной суд.
По информации следствия, 21 ноября 2020 года Прилучный прилетел из Москвы в Калининград на съёмки фильма и решил посетить ночной клуб «Завод». Там он и столкнулся с Семёновым, у которого быстро возникла быстрая неприязнь к актёру. Обвиняемый нанёс ему несколько ударов руками и ногами, что привело к черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа у актёра.

После инцидента Прилучный написал заявление в полицию.

Ленинградский районный суд вынес Семёнову приговор в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.

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В Подольске задержали пьяного, устроившего стрельбу у жилого дома
26 декабря 2023, 19:28

Фото: Istockphoto / tanawit sabprasan

В городском округе Подольск сотрудники полиции задержали мужчину за нарушение общественного порядка. Он в пьяном виде начал хаотично стрелять из пневматического пистолета у жилого дома, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Инцидент произошёл возле одного из домов на улице Филиппова. Местная жительница сообщила, что мужчина хаотично стреляет из некоего оружия. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника и доставили в отделение. Им оказался ранее судимый житель Ульяновской области 1987 года рождения в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.
У задержанного изъяли пневматический пистолет. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства ЧП.

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#московская область
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В результате вражеской атаки на Феодосию пострадало здание ж/д вокзала
26 декабря 2023, 19:26

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

В результате вражеской атаки на город Феодосия пострадало здание железнодорожного вокзала, об сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя Крымской железной дороги.
«Там в настоящее время работают сотрудники Крымской железной дороги на месте. Там выбиты окна в здании. Движение перешло на станцию Айвазовская, оттуда будут отправляться электрички», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

При этом, ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что несмотря на ночную атаку на Феодосию, транспорт в регионе будет работать в обычном режиме.

Напомним, в результате атаки пострадал десантный корабль «Новочеркасск». Повреждения судну были нанесены во время отражения вражеской атаки.

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