МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

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МВД России объявило в розыск российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, живущих в США. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск командующего ВВС ВСУ Николая Олещука. Его разыскивают по статье УК РФ о совершении террористического акта организованной группой, который повлёк за собой причинение имущественного ущерба или повлекший иные последствия.
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*признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента
**средство массовой информации, признанное Минюстом РФ выполняющим функции иностранного агента
Анастасия Чинкова