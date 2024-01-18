Покинувшего страну комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Бывший участник ТВ-программы «Comedy Woman» Александр Гудков вернулся в Россию, об этом сообщил читатель URA.RU.
«Александр Гудков вернулся в Россию», — сообщил собеседник издания. По его словам, комика видели в столичном аэропорту Шереметьево.
Напомним, в сентябре 2022 года председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков призвал возбудить уголовное дело в отношении Гудкова за его пародийный клип на песню «Я узкий».
При этом, в августе 2023 года глава ФПБК Виталий Бородин призвал признать Гудкова иностранным агентом за его негативные высказывания о специальной военной операции.
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