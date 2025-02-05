Коммунальщики отсудили у Дарьи Треповой* 170 тысяч рублей из-за долгов по квартире

Дарья Трепова* (фото: соцсети)
Коммунальные службы отсудили у Дарьи Треповой* более 100 тысяч рублей из-за долгов по квартире в Петербурге, которые копились 10 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в 2014 году террористка получила в наследство от отца квартиру на Артиллерийской улице, за которую с тех пор никто не платил. За эти годы накопилось почти 170 тысяч долга.
Трепова* участвовала в судебном заседании по видеосвязи. Она согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить долг в рассрочку. Также ей предстоит заплатить госпошлину в размере 4,6 тысяч рублей.
Напомним, что Дарья Трепова* устроила теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Решением суда её лишили свободы а 27 лет.
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*внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Трепова* участвовала в судебном заседании по видеосвязи. Она согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить долг в рассрочку. Также ей предстоит заплатить госпошлину в размере 4,6 тысяч рублей.
Напомним, что Дарья Трепова* устроила теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Решением суда её лишили свободы а 27 лет.
Читайте также:
Террористку Трепову* выписали из тюремной больницы
Дарью Трепову* этапировали из СИЗО Петербурга в колонию
Стало известно, в какой колонии будет отбывать наказание Трепова*
*внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова