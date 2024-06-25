Дарью Трепову* этапировали из СИЗО Петербурга в колонию

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Дарью Трепову*, осужденную на 27 лет за теракт против военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.
Как сообщил Берман, Трепова накануне покинула СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Уточняется, что отбывать наказание осужденная будет в одном из российских регионов.
Иные подробности не разглашаются.
Напомним, 2 апреля прошлого года Дарья Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского и вручила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри. Перед терактом Трепова* ходила в церковь с просьбой благословить её на переезд в Киев и занятие там журналистикой, но её благословили только на дорогу. Во время судебного заседания девушка уверяла, что ей не было известно, что внутри статуэтки заложена взрывчатка.
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*Внесена в список террористов и экстремистов
Иные подробности не разглашаются.
Напомним, 2 апреля прошлого года Дарья Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского и вручила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри. Перед терактом Трепова* ходила в церковь с просьбой благословить её на переезд в Киев и занятие там журналистикой, но её благословили только на дорогу. Во время судебного заседания девушка уверяла, что ей не было известно, что внутри статуэтки заложена взрывчатка.
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*Внесена в список террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова