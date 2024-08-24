Террористку Трепову выписали из тюремной больницы

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Террористку Дарью Трепову* перевели из тюремной больницы в ИК-2 в Мордовии, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, девушка оказалась в колонии в начале августа, но вскоре у нее ухудшилось состояние. Исследования показали, что Трепова* нуждается в госпитализации из-за тяжелой депрессии и расстройства личности.
В июле сообщалось о психическом расстройстве Треповой* и её депрессии после анализа её рисунков. Психиатр, изучивший работы, пришел к выводу, что у осужденной развились депрессия и внутренний раскол личности в ходе пребывания в колонии.
Эксперт также отметил, что она продолжает отрицать свою вину в совершенном террористическом акте.
Напомним, Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
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*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В июле сообщалось о психическом расстройстве Треповой* и её депрессии после анализа её рисунков. Психиатр, изучивший работы, пришел к выводу, что у осужденной развились депрессия и внутренний раскол личности в ходе пребывания в колонии.
Эксперт также отметил, что она продолжает отрицать свою вину в совершенном террористическом акте.
Напомним, Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
Читайте также:
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Военный суд признал законным приговор Треповой*
*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Хохлова