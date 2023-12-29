Компания Маска SpaceX совершила в 2023 году рекордное количество запусков ракет

Фото: istockphoto/Sundry Photography
Принадлежащая известному предпринимателю и миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществила в 2023 году рекордное количество запусков космических ракет с различной полезной нагрузкой. Всего их было 96.
SpaceX, в частности, обеспечила полёты грузовых и пассажирских космических кораблей Cargo Dragon и Crew Dragon к Международной космической станции, а также полёты на МКС коммерческих туристов.
Читайте также:
Ракета Falcon Heavy компании Space X запущена с космопланом Космических сил США
Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в галактике
Маск: SpaceX на сутки задерживает испытательный полёт корабля Starship
Александр Бойцов