Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в галактике

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Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что нет доказательств существования инопланетян. Об этом Маск сообщил во время публичного мероприятии в Риме.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более четырех с половиной часа.
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