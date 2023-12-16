Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в галактике

Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом, который произошел вчера, 15 декабря. Сейчас сотрудники воздушной гавани ждут приказа Росавиации о возобновлении работы и полётов гражданских самолётов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.