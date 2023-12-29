Ракета Falcon Heavy компании Space X запущена с космопланом Космических сил США

Депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова заявила о возможных попытках шантажа России через присоединение Молдавии к Европейскому союзу (ЕС). В интервью для «Ленты.ру» она отметила, что Запад стремится запугать Молдавию, представляя Россию как угрозу для нее.