Ракета Falcon Heavy компании Space X запущена с космопланом Космических сил США

Фото: istockphoto/Tom Cross
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания Илона Маска Space X осуществили запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она должна вывести на околоземную орбиту многоразовый беспилотный космоплан военного назначения X-37B.
Запуск ракеты состоялся 29 декабря в 04:07 по московскому времени и был осуществлён с космодрома в космическом центре Кеннеди в штате Флорида. По информации, размещённой на официальном сайте американских Космических сил, старт прошёл успешно.
Ракета-носитель Falcon Heavy — это частная тяжёлая ракета частично многоразового использования. Она разработана корпорацией SpaceX, основанной известным предпринимателем и миллиардером Илоном Маском в 2002 году. По словам эксцентричного бизнесмена, создание этой сверхтяжёлой ракеты-носителя обошлось компании примерно в 500 миллионов долларов.
Космоплан Х-37В будет доставлен на орбиту ракетой, а обратно на Землю он вернётся самостоятельно, в самолётном режиме. Первый его запуск состоялся 22 апреля 2010 года. Тогда орбитальный полёт продлился 225 дней.
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Ракета-носитель Falcon Heavy — это частная тяжёлая ракета частично многоразового использования. Она разработана корпорацией SpaceX, основанной известным предпринимателем и миллиардером Илоном Маском в 2002 году. По словам эксцентричного бизнесмена, создание этой сверхтяжёлой ракеты-носителя обошлось компании примерно в 500 миллионов долларов.
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Александр Бойцов