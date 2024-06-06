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Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания системы Starship

06 июня 2024, 19:12
Фото: iStock/Sundry Photography

Фото: iStock/Sundry Photography

Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Об этом информирует издание Spaceflight Now.
Отмечается, что вторая ступень Starship произвела контролируемый вход в атмосферу Земли и совершила управляемую посадку на поверхность воды в Индийском океане. В социальной сети X компания американского предпринимателя Илона Маска подтвердила приводнение и поздравила всю команду с этим успешным событием.

Уточняется, что в процессе полета у корабля отлетела часть теплозащитной плитки, о чем Маск предупреждал заранее. Напомним, старт Starship произошел с космодрома Starbase в штате Техас в 15:50 мск.



Ранее Илон Маск заявил, что оружие, которым управляет человек, не подходят для современных боевых столкновений.

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