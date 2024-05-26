Илон Маск раскрыл, каким будет оружие будущего

Фото: iStock/aapsky
Оружие, которым управляет человек, не подходят для современных боевых столкновений, об этом написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — считает миллиардер.
Таким сообщением Маск отреагировал на заявление бизнесмена Дэвида Сакса. Он написал,что беспилотные летательные аппараты станут будущим войны.
По мнению Сакса, если Соединённые Штаты не прислушаются к этой идее — мировой баланс сил вскоре будет изменён навсегда.
Ранее Илон Маск с иронией ответил на заявление о том, что Соединённые Штаты защищают демократию на Украине. Подробнее о том, что насмешило миллиардера, читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Маск: США толкают Россию, Китай, КНДР и Иран к созданию альянса
Маск: SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с попытками РФ заглушить StarLink
Маск: Из-за нелегальных мигрантов в Штатах скоро не останется американцев
Евгения Парфентьева