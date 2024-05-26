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Илон Маск раскрыл, каким будет оружие будущего

Маск: Управляемое человеком оружие не подходит для войн будущего
26 мая 2024, 09:25
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Оружие, которым управляет человек, не подходят для современных боевых столкновений, об этом написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — считает миллиардер.

Таким сообщением Маск отреагировал на заявление бизнесмена Дэвида Сакса. Он написал,что беспилотные летательные аппараты станут будущим войны.



По мнению Сакса, если Соединённые Штаты не прислушаются к этой идее — мировой баланс сил вскоре будет изменён навсегда.

Ранее Илон Маск с иронией ответил на заявление о том, что Соединённые Штаты защищают демократию на Украине. Подробнее о том, что насмешило миллиардера, читайте в материале «Радио 1».

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#илон маск
#беспилотник
#война
Маленькие пенисы и яички: Учёные нашли путь к решению проблемы мужского бесплодия
DM: Учёные нашли связь между маленькими пенисами горилл и мужским бесплодием
26 мая 2024, 08:38

Фото: iStock/imtmphoto

Британские учёные встали на путь решения проблемы мужского бесплодия, изучая половые органы горилл, об этом сообщает издания Daily Mail.
Гориллы являются одними из самых опасных животных на планете. Они могут достигать роста до 185 сантиметров и весить до 230 килограмм. При этом самцы горилл имеют очень маленькие пенис и яички, а также производят совсем небольшое количество спермы. Средняя длинна полового органа взрослой гориллы достигает 2,79 сантиметров.

«Есть два способа борьбы за партнеров: использование своего тела или спермы. Гориллы используют только свое тело», — отметил руководитель исследования доктор Винсент Линч.

Учёные подчеркнули, что в стае горилл всегда есть альфа-самец, который имеет эксклюзивный доступ ко всем самкам. Его сперма не конкурирует со спермой других самцов в репродуктивных путях самок. Предположительно, именно это обстоятельство привело к эволюции половых органов горилл.

В новом исследовании ученые проанализировали более 13 000 генов у 261 млекопитающего и обнаружили, что 578 генов (4,3%) имеют те же сигнатуры, что и гены горилл. Для проверки влияния этих генов на мужскую фертильность, команда провела редактирование генов у плодовых мух drosophila melanogaster. Удаление этих генов оказало влияние на репродуктивную функцию самцов мух. Затем команда сравнила гены горилл с генами 2100 бесплодных мужчин и обнаружила 109 генов, связанных с потерей функции у мужчин.

Команда учёных продолжает работать над этим исследованием, надеясь таким образом найти путь к решению проблемы мужского бесплодия.

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#исследование
#животные
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Стал известен рецепт фирменного салата Лукашенко «Молодость»
Лукашенко раскрыл рецепт своего салат «Молодость», которым угощался Путин
26 мая 2024, 04:49

Фото: сайт Кремля

В сети опубликовали рецепт «фирменного» салата президента Белоруссии Александра Лукашенко, которым угощался российский лидер Владимир Путин, сообщает «Комсомольская правда Беларусь».
Издание вспомнило кадры 2022 года, опубликованные Telegram-каналом «Пул Первого». На архивном видео Лукашенко готовил салат для героя России, уроженца Белоруссии Олега Новицкого. В то время это блюдо подавалось как «антиковидный» салат.

Он основан на измельченном и истолченном зеленом луке-перо. К нему добавляется немного огурца и морская соль. Салат заправляется сметаной, при этом, по словам Лукашенко, на миску салата необходимо потратить 2 банки сметаны. В конце приготовления при необходимости добавляется тертое яйцо.

25 мая сообщалось, что Лукашенко угостил Путина во время официального визита в Минск национальным домашним ужином. Кроме лично приготовленного салата «Молодость», на столе были драники, ломтики запеченного по-деревенски картофеля, тачанка с блинами, грибной суп и холодник, а также белорусское сало. Сообщалось, что Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

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#владимир путин
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В Петербурге на долгожданной станции метро начался монтаж эскалатора
На станции метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге начали монтаж эскалатора
26 мая 2024, 03:10

Фото: iStock/hanohiki

В Санкт-Петербурге начался монтаж эскалаторов в вестибюле станции «Горный институт», передает Telegram-канал «Подземник».
Издание также опубликовало фотографии вестибюля станции. Всего на станции планируется установка четырых эскалаторов.

«Ступень представляет собой тележку на четырех колесах-бегунках (основной и вспомогательный), которая крепится к двум тяговым цепям в непрерывно движущееся полотно, образующее лестницу», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах открыть 20 новых станций метро и отремонтировать 12 существующих к 2032 году.

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#санкт-петербург
#метро
#губернатор
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Иностранного дипломата заметили на российском Aurus
Motor.ru: автопарк посольства Ливии в Москве пополнился Aurus Senat
26 мая 2024, 02:23

Фото: iStock/Anton Vakhrushev

В Москве заметили отечественные автомобили Aurus Senat с дипломатическими номерами, передает издание Motor.ru.
Отмечается, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.

«Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя», – говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин подарил свой автомобиль Aurus королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, монарху была представлена удлиненная версия российского автомобиля. Также 2 мая Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

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#дипломат
#автомобиль
#посольство
#владимир путин
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#кндр
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Московского предпринимателя арестовали после призывов к терроризму
Суд в Москве арестовал предпринимателя по делу о призыве к терроризму
26 мая 2024, 02:04

Фото: iStock/Zolnierek

Перовский районный суд Москвы арестовал бизнесмена Сергея Балтрушевича по делу о призывах к терроризму, передает ТАСС.
«Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº – Новости дня“ разместил для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы», – поведали в пресс-службе суда.

11 мая Балтрушевич был задержан, на него были составлены два протокола по делу о мелком хулиганстве. По одному из них предприниматель был оштрафован на одну тысячу рублей, а по другому – арестован на 10 суток. Отбыв срок ареста, мужчина был немедленно снова взят под стражу. Против него было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму.

В середине 5-го мая сообщалось, что МВД объявило в розыск внука легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову.

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#предприниматель
#суд
#москва
#терроризм
#призыв
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В Турции обратили внимание на трансформацию во внешности Зеленского
26 мая 2024, 00:26

Фото: iStock/naumoid

Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть еще хуже, чем раньше. Турецкое издание dikGAZETE обратило внимание на изменение во внешности политиков.
«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым», – говорится в статье.

Обозреватели предположили, что это может быть связано с возможностями медицинских работников в области восстановления после зависимости.

Ранее с принятием закона об усилении мобилизации Киев начал заявлять уклонистов.

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#мобилизация
#призыв
#владимир зеленский
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Спортсмены из Подмосковья присоединились к параду-шествию на ВДНХ
25 мая 2024, 19:36

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Спортсмены из Московской области и члены их семьи во главе с флагоносцем шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым приняли участие в масштабном параде-шествии на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Там рассказали, что шествие организовано движением «Здоровое Отечество». На площадке Международной выставки-форума «Россия» собрались более 2000 спортсменов. Впечатлениями от мероприятия поделился Кирилл Котов. Он рассказал, что в подобном параде прежде не участвовал. Спортсмен сообщил, что рад тому, что удалось представить на параде Московскую область.

Также сообщается, что в мероприятии приняли участие 30 спортивных федераций и обществ. Кроме того, на параде присутствовали и легенды российского спорта, такие как: четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по спортивный гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Дарья Нагорная, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и многие другие, в том числе представители парлимпийских видов спорта.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Кроме того, мероприятие посетили спортсмены из Белгорода. Для жителей региона на площадке «Россия» прошла акция. Собранные средства будут направлены на расходы, связанные с лечением и реабилитацией граждан, пострадавших от обстрелов в Белгородской области.

В пресс-службе министерства также напомнили, что идею возрождения спортивных парадов на Красной площади поддержал президент РФ Владимир Путин.

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#рф
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Стало известно о многомиллионном долге Ивлеевой перед налоговой
Baza: Ивлеева задолжала налоговой более 11 млн рублей
25 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/blinow61

Блогер Анастасия Ивлеева оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно данным ведомства, общая задолженность составляет 11 217 613 рублей. При этом не уточняется, за какой период был начислен долг.

При этом, при подсчёте налоговая не учитывала счета компании «Коленки Пчелы», соучредителем которой является Ивлеева.

В декабре прошлого года РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что задолженность блогера может составить в 10 раз больше той, что озвучила Baza. По данным канала, Ивлеева может быть должна налоговой свыше 130 миллионов рублей.

По данным 2021 года состояние Ивлеевой оценивался в 2,7 миллиона долларов.

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#фнс
#анастасия ивлеева
#налоги
#долги
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Известный певец Паравис умер от рака
Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака в 56 лет
25 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Известный уругвайский певец Карлос Паравис ушёл из жизни на 57-м году жизни. Об этом пишет издание Subrayado.
В 2022 году Паравису поставили диагноз рак пищевода, что и стало причиной его смерти.

Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Его первая пластинка вышла в 1996 году. Незадолго до своей смерти певец принял участие в церемонии открытия 37-го фольклорного фестиваля Minas y Abril.

Он скончался в возрасте 56 лет от рака, как и его отец – тоже известный латиноамериканский музыкант Сантьяго Чалара.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет скончался известный российский режиссёр, художник-мультипликатор и заслуженный работник культуры России Александр Михайлович Горленко.

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