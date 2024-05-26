Илон Маск раскрыл, каким будет оружие будущего

Спортсмены из Московской области и члены их семьи во главе с флагоносцем шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым приняли участие в масштабном параде-шествии на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.