Компенсацию за аренду жилья медикам в Подмосковье увеличили до 30 тыс. рублей

Размер максимальной компенсации за аренду жилья для медиков в Московской области увеличили до 30 тысяч рублей — такая сумма будет начисляться, если заявление на льготу подали оба супруга. Ранее компенсацию в размере 20 тысяч мог получить только один член семьи, сообщает пресс-служба правительства региона.