Компенсацию за аренду жилья медикам в Подмосковье увеличили до 30 тыс. рублей

Фото: пресс-служба правительства МО
Размер максимальной компенсации за аренду жилья для медиков в Московской области увеличили до 30 тысяч рублей — такая сумма будет начисляться, если заявление на льготу подали оба супруга. Ранее компенсацию в размере 20 тысяч мог получить только один член семьи, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году мы решили ввести дополнительную опцию при выплате компенсации медикам за аренду жилья. Если оба супруга работают в нашем здравоохранении, то суммарно они смогут получать 30 тысяч рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тысяч рублей, а второму – 10 тысяч», — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он добавил, что выплаты по новой схеме будут начисляться уже в марте.
«Мы стараемся постоянно расширять программы поддержки, создавать комфортные условия для людей благородных профессий», — подчеркнул глава региона.
Условия для получения компенсации на аренду жилья следующие: медик должен работать минимум на одной полной ставке на одной из 35 должностей, определённых по потребностям подмосковных медучреждений (перечень указан в документе, размещённом на сейте правительства Московской области). Кроме того, у заявителя и членов его семьи не должно быть своего жилья на территории Подмосковья, и он не должен получать компенсацию за аренду от муниципалитета.
Сейчас компенсацию за аренду жилья получают около 11 тысяч медицинских работников региона. Заявка на получение льготы подаётся онлайн — через областной портал госуслуг.
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