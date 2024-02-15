Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 20 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга закупят для больниц Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Передвижные рентгеновские аппараты используются при проведении операций. За три года мы поставили в больницы Подмосковья 33 С-дуги. А в этом закупим еще 21 аппарат, на данные цели в бюджете заложено более 270 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.Новые аппараты, позволяющие в режиме реального времени получать рентгеновские изображения под различным углом, поставят в 15 подмосковных больниц. Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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