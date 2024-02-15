Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов

Язва, рак пищевода и желудочно-кишечного тракта встречаются у курильщиков в несколько раз чаще, чем у тех, у кого нет этой вредной привычки. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.