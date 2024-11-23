Компьютерный томограф начнёт работать в медсанчасти №9 ФМБА России в Дубне

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В Медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне появился рентгеновский компьютерный томограф VENTUM Pro 64, который начнёт работать с 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
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