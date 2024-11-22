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Раменские врачи спасли пенсионерку с раковой опухолью желудка

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

75-летнюю женщину со злокачественной опухолью желудка спасли врачи Рамкой больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Женщина поступила в больницу в критическом состоянии из-за внутреннего кровотечения. Остановить кровотечение врачи смогли при помощи эндоскопической операции. А обследование показало, что причиной кровотечения стала разросшаяся в желудке опухоль, о которой пациентка не знала.

«Клинически такие опухоли никак себя не проявляют, обнаружить их можно только методом диагностики. Компьютерная томография показала, что никаких прорастаний — метастаз — у опухоли нет, после чего было принято решение провести операцию по удалению новообразования с сохранением самого органа», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.


Он добавил, что операция проводилась с помощью видеоэндоскопа.

«Мы убрали опухоль размером более трёх сантиметров. – выполнили циркулярный разрез вокруг опухоли и отслоили ее в подслизистом слое, не нарушив целостности стенки желудка. Трудоёмкая операция длилась полтора часа», — отметил Сергей Яшков.
Гистология извлечённых тканей показала, что опухоль злокачественная. Женщину выписали под наблюдение районного онколога. Спустя полгода после операции ей провели контрольную гастроскопию и выявили рецидив опухоли желудка.

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#врачи
#медицина
#онкология
#раменский городской округ
#раменское
#здравоохранение
Нарколог Холдин объяснил, чем грозит сочетание антибиотиков с алкоголем
22 ноября 2024, 11:16

Фото: istockphoto.com/bbstudio_aad

При приёме антибиотиков пациентам строго запрещается употреблять алкоголь. О том, с чем связан этот запрет, а также какие последствия угрожают его нарушителям, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате возможен вариант, что человек пропьёт курс антибиотиков, а лечебного эффекта не получит», — сказал Виталий Холдин.
Он также предупредил, что алкоголь может обострить побочные эффекты от антибиотиков. Кроме того, повышается риск возникновения аллергической реакции на препарат. В этом случае придётся подбирать другое лекарство для борьбы с болезнью.

Виталий Холдин также напомнил, что при лечении антибиотиками необходимо строго соблюдать дозировку лекарства и время его приёма.

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#минздрав мо
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#алкоголь
#лечение
#здравоохранение
#советы
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Врачи Каширской больницы провели выездной осмотр жителей деревни Руново
22 ноября 2024, 10:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В деревне Большое Руново состоялся выездной приём медицинской бригады Каширской больницы. В местном фельдшерско-акушерском пункте работали кардиолог, уролог и терапевт, а также использовался передвижной флюорограф для проведения диагностики состояния лёгких, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Выездные приемы — это наш способ обеспечить медицинскую помощь даже в самых удаленных уголках округа. Мы стремимся выявлять проблемы со здоровьем на ранних стадиях и предоставлять качественное лечение всем жителям», — подчеркнул заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
Во время визита кардиолог обследовал 12 пациентов, уролог осмотрел 10 человек, а терапевт — 14. Флюорографию сделали 17 местных жителей.

Кроме того, в рамках приёма была проведена диспансеризация взрослых, которую прошли 7 человек.

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Врач Комиссарова назвала основные симптомы аллергии на животных
Врач Комиссарова назвала симптомами аллергии на животных чихание и зуд
21 ноября 2024, 20:36

Фото: iStock/photographer

Аллерголог-иммунолог Ольга Комиссарова заявила, что аллергия на животных может проявиться при непосредственном контакте или даже при нахождении в одном помещении с питомцем в виде чихания, зуда, слезотечения, заложенности носа и даже кожной сыпи.
«Признаки аллергии могут проявиться не сразу, а лишь спустя время после появления в доме животного. Нередко аллергены переносятся на одежде и волосах владельцев и могут попадать в другие помещения. Заподозрить аллергию можно, если симптомы появляются после контакта с животным и ослабевают вне этого окружения», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Комиссарова.

А ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц уточнил, что аллергия на животных, в частности на собак может возникать не только на шерсть.

«Аллергия может быть на слюну, запах, отмерший эпителий, на какие-то выделения, которые у собаки тоже присутствуют. Даже прикосновение к игольчатой шерсти у собак может вызвать аллергию. Существуют породы, которые позиционируют как антиаллергенные — это некоторые пудели, голые собаки. Но аллергия может проявиться на что угодно, даже после чиха собаки может проявиться аллергия», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.

Ранее «Радио 1» сообщало, как проявляется аллергия на собак, какие могут быть осложнения и как с ними бороться.

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#собаки
#врач
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#здоровье
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Диетолог раскрыл, как выбрать полезную шаурму
Диетолог Кабанов: полезная шаурма содержит курицу, натуральные соусы и овощи
21 ноября 2024, 19:05

Фото: iStock/vitalssss

Шаурма, ставшая для многих повседневным блюдом, может быть не только вкусной, но и полезной. Для этого она должна содержать диетическое мясо, например курицу и вегетарианский заместитель, натуральные соусы и как можно больше овощей. Об этом заявил диетолог-консультант и заместитель главы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
«Важно понимать, что в нашем рационе присутствует перебор насыщенных жирных кислот. Такого жира много в свинине и баранине. Поэтому шаурма с курицей или с растительным мясом будет значительно менее вредная. Вегетарианский вариант, вкус мяса в котором может быть передан благодаря растительным альтернативам, может стать прекрасным легким перекусом», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, польза от даже самых натуральных ингредиентов в шаурме может быть перечеркнута ненатуральными соусами, которые содержат много сахара, соли, усилителей вкуса и жира. Для правильной шаурмы нужно использовать качественную томатную пасту или натуральные майонез и кетчуп.

Особое внимание диетолог призвал обратить на пропорции содержания овощей. Более двух третей от шаурмы должны составлять овощи — зелень, овощи, салаты.

О пользе овощей для здоровья также рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что употребление овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы поможет сохранить и продлить молодость кожи.
«Максимально богаты антиоксидантами и витаминами свежие овощи и фрукты. Они не только насыщают организм витаминами и освобождают от свободных радикалов, но и улучшают пищеварение за счет содержания в них клетчатки. Кишечная микрофлора, микробиота, как известно, имеет прямое влияние на молодость и здоровье кожи», — поделилась она в разговоре с «Москвой 24».
Для здоровья и молодости кожи, по рекомендации эксперта, также важен белок, но из нежирных сортов мяса — отварного или запеченного кролика, курицы, говядины или индейки. Для баланса омега-3 стоит включить в рацион нежирную рабу — треску, палтуса или хека.

Последним важным пунктом для молодости кожи Русакова назвала баланс жидкости в организме. Важно часто пить — воду, чай или кофе. От алкоголя же следует отказаться, так как он, наоборот, приводит к преждевременному старению.

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Врачи из Подольской больницы впервые применили малоинвазивный метод лечения пазух носа
21 ноября 2024, 16:30

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подольскую больницу обратился 30-летний мужчина с жалобами на продолжительную головную боль в левой части лба и периодические выделения из носа. После проведения диагностики выяснилось, что у пациента в носовой полости имеется полуторасантиметровый полип и хроническое гнойное воспаление придаточных пазух в острой форме, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
На первом этапе лечения под местной анестезией была проведена пункция лобной пазухи для удаления гнойного содержимого. Затем, под общим наркозом, с использованием эндоскопического оборудования, была выполнена эндоназальная фронтотомия. В ходе операции был удалён полип, затруднявший отток содержимого из лобной пазухи, а сама пазуха была вскрыта, промыта и санирована. Также был расширен выводной проток.

«Эндоназальная фронтотомия, метод хирургического вмешательства, позволяющий обойтись без разрезов, проколов и риска кровотечений, выполнена в нашем отделении впервые. Ранее аналогичные вмешательства выполнялись с помощью широкого разреза в области брови и лба, и сопровождались длительным восстановлением», — сообщил заведующий ЛОР-отделением Подольской областной клинической больницы, врач-оториноларинголог Артём Гербергаген.
Операция заняла 1,5 часа и прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой на амбулаторное лечение.

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#подольск
#подмосковье
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Учёные Дубны изобрели материал, подавляющий вирусы
21 ноября 2024, 16:28

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Учёные Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова ОИЯИ создали материал, подавляющий активность вирусов. Они работали вместе с вместно с коллегами из Армении и Южной Африки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Разработку можно использовать, например, для фильтрации воды от бактерий и вирусов, чтобы сделать её пригодной для питья, или в качестве барьерного материала в медицине. Исследование было поддержанного грантом Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces.
«Такие обеззараживающие мембраны могут применяться в установках для очистки воды или в качестве покровного материала для ран и ожогов. На поражённые и уязвимые участки кожи не попадут вирусы и бактерии. В дальнейшем планируем создать композитные противовирусные и бактерицидные материалы для медицинских изделий инфузионные фильтры для тонкой очистки лекарств или респираторы, которые не нужно будет обеззараживать», – рассказал замначальника Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова ОИЯИ, кандидат химических наук Александр Нечаев.

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Работы были инициированы академиком Юрием Оганесяном. В исследованиях также участвовали учёные из Ереванского государственного университета, Института молекулярной биологии НАН РА в Армении и Университета Нельсона Манделы из Южной Африки.

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#дубна
#максим тихомиров
#ученые
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье назвали имена двух победителей конкурса «Народный доктор»
21 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock / Pornpimone Audkamkong

В Московской области подвели итоги конкурса «Народный доктор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В этом году победителями стали кардиолог Пушкинской клинической больницы им. В.Н. Розанова Грант Карапетян и педиатр Жуковской больницы Анна Сухорукова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Голосование проходило на портале «Добродел». Жители Подмосковья выбирали лучшего детского и взрослого врача из числа работников любой специальности.
«Ежегодно жители выбирают народного доктора. Это поддержка врачей, которые трудятся в наших больницах, а также возможность для пациентов отблагодарить и отметить доктора. Победители получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Всего в ежегодном конкурсе отдали голоса около 40 тыс. жителей Подмосковья.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Болатаева напомнила, что недавно в регионе назвали победителей премии «Подмосковный врач». Ими стали 100 специалистов – врачи разных направлений. Они получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#врачи
#педиатр
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#голосование
#добродел
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Врач Кондрахин объяснил пользу плавания после 50-ти лет
21 ноября 2024, 15:51

Фото: iStock/PeopleImages

Кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что плавание полезно, в особенности людям после 50-ти лет.
По его словам, плавание предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализует работу суставов. Такой вид спорта полезен для людей с остеохондроз, добавил специалист.

«В воде отлично распределяется масса тела, мы не испытываем тяжёлую нагрузку, хотя она идет на все мышцы нашего организма поскольку, нужно держаться на воде и плавать. Это позволяет сердцу отдохнуть, дать приток крови. В воде распределять нагрузку легче всего. Это позволяет нормально распределить кровообращение по организму, и в то же время нагрузить сердце не так сильно», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.

А врач-диетолог Ирина Писарева напомнила о вреде выпечки, особенно для людей с избыточным весом и заболеваниями ЖКТ.

«Тем, кто придерживается диеты, стоит исключить булочки из рациона, потому что сложно будет вписать их в суточную калорийность. А людям, у которых есть аллергическая реакция на продукты в составе, хронические заболевания ЖКТ, проблемы с обменом веществ, лучше готовить выпечку самостоятельно, чтобы не обострить недуги», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова сообщала, что людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог.

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#диетолог
#заболевания
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За неделю диспансеризацию прошли около 500 жителей Каширы
21 ноября 2024, 14:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Бесплатную диспансеризацию проводят для жителей Каширы в местной больнице в рамках программы подмосковного министерства здравоохранения, за неделю состояние здоровья проверили около 500 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждый житель Подмосковья может пройти диспансеризацию, обратившись в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Регулярная диспансеризация играет ключевую роль в профилактике и раннем выявлении заболеваний. Это крайне важно для сохранения здоровья», — подчеркнул главный врач Каширской больницы Юрий Володин.
Отмечается, что стандартная диспансеризация требует не более двух посещений медучреждения. В текущем году диспансеризацию могут пройти люди 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годов рождения, а также все, кому больше 40 лет.

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#кашира
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
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