Раменские врачи спасли пенсионерку с раковой опухолью желудка

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
75-летнюю женщину со злокачественной опухолью желудка спасли врачи Рамкой больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Женщина поступила в больницу в критическом состоянии из-за внутреннего кровотечения. Остановить кровотечение врачи смогли при помощи эндоскопической операции. А обследование показало, что причиной кровотечения стала разросшаяся в желудке опухоль, о которой пациентка не знала.
Он добавил, что операция проводилась с помощью видеоэндоскопа.
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«Клинически такие опухоли никак себя не проявляют, обнаружить их можно только методом диагностики. Компьютерная томография показала, что никаких прорастаний — метастаз — у опухоли нет, после чего было принято решение провести операцию по удалению новообразования с сохранением самого органа», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.
Он добавил, что операция проводилась с помощью видеоэндоскопа.
«Мы убрали опухоль размером более трёх сантиметров. – выполнили циркулярный разрез вокруг опухоли и отслоили ее в подслизистом слое, не нарушив целостности стенки желудка. Трудоёмкая операция длилась полтора часа», — отметил Сергей Яшков.Гистология извлечённых тканей показала, что опухоль злокачественная. Женщину выписали под наблюдение районного онколога. Спустя полгода после операции ей провели контрольную гастроскопию и выявили рецидив опухоли желудка.
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Лев Каштанов