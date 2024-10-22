Кондитерская фабрика «Машины сладости» открыла линию производства

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Открытие кондитерской фабрики «Машинные сладости» состоялось в деревне Юрцово Егорьевского района. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин принял участие в торжественной церемонии.
«Открытие этой линии производства суфле в бельгийском шоколаде стало крупным событием для округа. Новое предприятие предоставило жителям новые рабочие места и способствует импортозамещению. Планируется, что к 2027 году производственные мощности фабрики будут достигать 25 тысяч тонн продукции ежегодно», — рассказал Черепнин.Строительство началось в 2022 году, и скоро на территории предприятия будут возведены не только производственные корпуса для изготовления конфет, но и мороженого.
Кроме того, планируется создание парковой зоны и складских помещений. Общий объём инвестиций в проект составляет около 20 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достигнет двух тысяч.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на сегодняшний день завершено строительство трёх корпусов производственно-логистического комплекса, в который вложили более 3,2 миллиарда рублей и создано свыше 100 рабочих мест. Проектная мощность на начальном этапе составляет 300 тонн в месяц.
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Дайана Хусинова