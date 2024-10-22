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Кондитерская фабрика «Машины сладости» открыла линию производства

22 октября 2024, 10:05
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Открытие кондитерской фабрики «Машинные сладости» состоялось в деревне Юрцово Егорьевского района. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин принял участие в торжественной церемонии.
«Открытие этой линии производства суфле в бельгийском шоколаде стало крупным событием для округа. Новое предприятие предоставило жителям новые рабочие места и способствует импортозамещению. Планируется, что к 2027 году производственные мощности фабрики будут достигать 25 тысяч тонн продукции ежегодно», — рассказал Черепнин.
Строительство началось в 2022 году, и скоро на территории предприятия будут возведены не только производственные корпуса для изготовления конфет, но и мороженого.



Кроме того, планируется создание парковой зоны и складских помещений. Общий объём инвестиций в проект составляет около 20 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достигнет двух тысяч.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на сегодняшний день завершено строительство трёх корпусов производственно-логистического комплекса, в который вложили более 3,2 миллиарда рублей и создано свыше 100 рабочих мест. Проектная мощность на начальном этапе составляет 300 тонн в месяц.

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На станции «Крымская» Троицкой линии началось строительство платформы и вестибюля
Ефимов: на станции «Крымская» метро Москвы начали строительство платформы
22 октября 2024, 10:33

Фото: iStock/JoyNik

На будущей станции «Крымская» Троицкой линии метро сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, передает пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам Ефимова, в настоящее время завершается разработка грунта котлована, а на ряде участков уже началась обратная засыпка. Уточняется, что на будущей станции «Крымская» будет два наземных вестибюля.

В процессе реконструкции одноименной станции МЦК специалисты осуществят ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии для удобной пересадки пассажиров. Согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина, в Москве уделяют особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метрополитена.

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«Мне стыдно»: какие тайны семьи Ирины Болгар раскрыл Малахов и кем оказался отец жены Павла Дурова
22 октября 2024, 10:30

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар (Фото: соцсети И. Болгар)

Противостояние между Ириной Болгар и Павлом Дуровым продолжается. О бывшей супруге основателя Telegram общественность впервые узнала летом 2024 года, когда женщина заявила, что родила от миллиардера троих детей. Через некоторое время Болгар обвинила Дурова в физическом насилии над малолетними, добилась лишения родительских прав и потребовала внушительную сумму в качестве алиментов. Однако у самой Болгар оказалось немало собственных скелетов в шкафу. Подробности – в материале «Радио 1».

В эфире шоу «Малахов» обсудили скандал между Ириной Болгар и Павлом Дуровым


Ирина Болгар с Павлом Дуровым и совместными детьми (Фото: соцсети И. Болгар)

21 октября на телеканале «Россия» вышел новый выпуск программы «Малахов», посвященный скандальной истории Дурова и Болгар. Пара якобы рассталась четыре года назад, и теперь женщина требует алименты в размере 14 миллиардов рублей.

Ирина Болгар стала первой, кто приоткрыл завесу тайны над жизнью Павла Дурова. Оказалось, что помимо Дарьи Бондаренко (официальной жены миллиардера, родившей ему двоих детей и ведущей закрытый образ жизни), у программиста были серьезные отношения с Ириной Болгар. Многодетная мать поделилась множеством фотографий, на которых ее дочь и два сына играют с отцом, отметив, что они жили как полноценная семья.

После расставания с Дуровым Ирина Болгар через суд добилась лишения его родительских прав, при этом она определила, какую сумму ей и детям необходимо в качестве алиментов для комфортного существования. Однако никто из близких Дурова не был знаком с Ириной и никогда не видел ее детей. Григорий Лобушкин, ранее занимавший пост пресс-секретаря основателя Telegram, поделился своими наблюдениями.

«Павел оказался под атакой с разных фронтов. Его сняли с самолета, представляя как опаснейшего преступника. В этот момент появляется Ирина Болгар, которая не просто выдвигает обвинения, а фактически преследует его. Я сомневаюсь, что он проявлял жестокость по отношению к детям, как она утверждает. Саму Ирину я видел только на фотографиях, о ней узнал лишь этим летом. Личная жизнь Павла никогда не являлась предметом обсуждения среди нас, и ее это не касалось», — сообщил Лобушкин.

Основатель Telegram Павел Дуров (Фото: соцсети П. Дурова)

Тайны семьи Ирины Болгар


Родители Ирины Болгар были образованными людьми: отец Владимир работал математиком, а мать Наталья преподавала философию. Когда-то давно они приобрели загородный дом в деревне Килли в Ленинградской области. В последние годы их совместного проживания они проводили там значительное время.

Однако в конце 2000-х годов семейные отношения начали рушиться — Владимир покинул семью. В новом браке у отца Ирины Болгар появился сын, которому сейчас 14 лет. Затем в семье Болгар начались судебные разбирательства по разделу имущества. Каждый предмет в доме был предметом описи.

Вскоре Владимир умер. У него остались наследники: Ирина и его младший сын от второй жены.

«Доброго слова о нем никто не скажет. Он терроризировал всю деревню. Вы видели дом? Что там делить? Мы говорили Наташе, мол, отдай его», — рассказывают соседи.

У Ирины также есть старшая сестра от другого отца по имени Марина. Она проживает в Санкт-Петербурге. В интервью программе «Малахов» женщина призналась, что не поддерживает связь с Ириной более десяти лет.

«Мы не общаемся, она меня игнорирует. В детстве она была вполне нормальной. В чем причина ссоры? Ничего не объяснила, просто заблокировала меня и всё. Мне очень стыдно за Ирину», — поделилась она в эфире «России 1».

Ирина Болгар (Фото: соцсети И. Болгар)

Болгар высказалась о шоу Андрея Малахова


Сама Ирина Болгар принимать участие в программе не согласилась, сославшись на то, что это «не ее уровень».

«Я не давала комментарии (для шоу Андрея Малахова. — прим.ред). Мне это не интересно. Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень. Я давала многочасовые интервью New York Times, Le Monde, Le Parisien, Liberation, Politico и предоставляла им доказательства фактов, которые я излагаю», — сообщила она.

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В Московской области принимаются заявки на участие в фестивале «Голоса сердец»
22 октября 2024, 10:25

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Министерство культуры и туризма Московской области сообщило, что до 1 ноября продолжается приём заявок на участие в детском и юношеском фестивале «Голоса сердец». Мероприятие организовано с целью поддержки и развития творчества детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 30 лет.
Конкурсная программа фестиваля включает шесть номинаций: «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Сольное вокальное исполнительство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово».

Участники делятся на три возрастные категории: младшая (до 14 лет), средняя (до 20 лет) и старшая (до 30 лет).

Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 ноября 2024 года.

Фестиваль завершится традиционным гала-концертом, на котором будут объявлены победители. Торжественная церемония пройдёт 30 ноября в Реутове в Центре культуры и искусств. Организатором мероприятия выступает государственное автономное учреждение культуры Московской области «Креативное бюро „Регион“» при поддержке Министерства культуры и туризма региона и администрации городского округа Реутов.

С подробными условиями участия в фестивале можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и туризма Московской области.

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В жилом комплексе «Пригород Лесное» проводятся мастер-классы по рукоделию
22 октября 2024, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Организация клубов по интересам в подмосковных жилых комплексах стала успешной практикой благодаря поддержке «Самолет Комьюнити», где талантливые мастера рукоделия знакомят соседей со своим творчеством и регулярно проводят мастер-классы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В октябре провели уже восемь мастер-классов. Жители комплекса создавали свечи и игрушки, занимались оригами и другими интересными видами творчества. В ближайшее время состоятся мастер-классы по плетению макраме, изготовлению фигурок из синельной проволоки и лепке из пластилина.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» — это крупнейший проект группы «Самолет» в Московском регионе. Квартал расположен в Ленинском городском округе Подмосковья, в семи километрах от МКАД и окружён крупными лесничествами.

На территории ЖК построены пять детских садов на 1800 мест и две школы на 2200 учеников. Кроме того, сейчас ведётся строительство двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.

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Искусственный интеллект устранил более пяти тысяч торговых нарушений с начала осени
22 октября 2024, 09:22

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 6600 камер системы «Безопасный регион» с искусственным интеллектом используются для отслеживания и выявления случаев несанкционированной торговли в Московской области. Камеры охватывают наиболее оживлённые места, включая остановки общественного транспорта и пешеходные зоны, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала сентября искусственный интеллект помог устранить более пяти тысяч нарушений правил торговли в регионе. Чтобы вести законную деятельность, торговые объекты должны быть указаны в схеме размещения муниципалитета и соответствовать требованиям архитектурного облика. Предприниматели должны предоставлять информацию о сотрудниках, имеющих разрешение на работу или патент.

Если предприниматель устраняет нарушения, его деятельность становится законной. В ином случае самовольные постройки могут быть демонтированы.

Кроме того, цифровой мониторинг дополняет традиционный контроль, который проводится специалистами Министерства совместно с ГУРБ и УМВД в городских округах для выявления нарушений миграционного законодательства и правил торговли.

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#подмосковье
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Число сделок по ипотеке в новостройках Москвы выросло на треть
Росреестр: число ипотечных сделок в новостройках Москвы выросло на 33,6 %
22 октября 2024, 07:10

Фото: istock/Kirill Sirotiuk

В сентябре 2024 года количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве с использованием ипотечных кредитов сократилось на 59,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом проинформировали в пресс-службе московского управления Росреестра, пишет ТАСС.
Сообщается, что в текущем месяце было зарегистрировано всего 4 998 ДДУ, что также на 33,6% больше, чем в августе 2024 года (3 742 ДДУ).

Руководитель управления Игорь Майданов пояснил, что сентябрьский показатель стал наименьшим за последние пять лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в квартальных данных: по итогам III квартала 2024 года в Москве было заключено 14,8 тыс. ДДУ с привлечением ипотечных средств, что на 43% меньше по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 49,3% меньше, чем в III квартале 2023 года.

За девять месяцев 2024 года Росреестр зарегистрировал около 57,3 тыс. ДДУ с привлечением кредитных средств, что на 12,7% ниже, чем за аналогичный период 2023 года (65 599 ДДУ). Эксперты связывают это снижение с изменениями в экономической ситуации и ужесточением условий кредитования.

Существует несколько способов переоформить права на квартиру: купля-продажа, дарение, рента и наследование. Каждый из них имеет свои особенности и требования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России сократят парковочные места около жилых домов
22 октября 2024, 04:29

Фото: istock/Chris Cook

С 2026 года в России планируется сократить количество парковочных мест у жилых домов. По поручению правительства, Минстрой должен изменить нормы по количеству машино-мест к декабрю 2025 года.

«Дорожная карта Минтранса по улучшению парковочной инфраструктуры уже передана в правительство. Ведомство считает, что это поможет снизить нагрузку на транспортную сеть городов. Однако эксперты предупреждают, что спрос на жилье без парковок может уменьшиться», — передает слова источника издание «Известия».
Новые правила будут учитывать тип капитального строительства и расположение дорог, что позволит строить многоэтажки с минимальным количеством парковочных мест. Сейчас количество машино-мест зависит от класса жилья: для эконом-жилья предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для премиум-класса — 1:1. В Минтрансе пояснили, что такой подход позволит гибко регулировать число парковок и снизить нагрузку на муниципальные дороги.

Эксперты считают, что сокращение парковок может сделать владение автомобилем в крупных городах роскошью. Михаил Блинкин, эксперт по градостроительству, отмечает, что придомовые территории перегружены автомобилями, что затрудняет проезд экстренных служб. Подземные парковки увеличивают стоимость жилья, и не всем покупателям необходимы машино-места.

«Гибкое нормирование позволит оптимизировать количество парковок и снизить себестоимость строительства», — заявила директор по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.
Несмотря на возможное снижение спроса на жилье без паркингов, многие покупатели продолжают оставлять автомобили на обочинах. Прежде чем новые нормы вступят в силу, каждый город должен будет решить, насколько необходимо сокращение парковочных мест для застройщиков.

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#снижение
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Граждан России ждет новый налог
Президент РТС Уманский: Россиян надо обложить налогом на поездки за границу
22 октября 2024, 02:40

Фото: istock/mizar_21984

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил ввести налог на выездные туры, чтобы создать специальный государственный фонд поддержки внутреннего туризма.
Эти средства, по задумке, будут поступать в внебюджетный фонд и использоваться для развития туристической инфраструктуры внутри страны.

«Туристический сбор может стать аналогом экспортной пошлины и будет взиматься с каждого тура за границу. Государство, в свою очередь, возьмет на себя ответственность за финансовые гарантии перед туристами, а собранные средства можно направить на проекты вроде "Пять морей и озеро Байкал"», — отметил Уманский, сообщает «Интерфакс».
Эксперты РСТ подчеркивают, что текущий фонд персональной ответственности туроператоров уже накопил значительные суммы, однако они не используются эффективно из-за законодательных ограничений. Новый механизм, по мнению Уманского, позволит не только защитить права потребителей, но и ускорить развитие внутреннего туризма.

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День Якова Дровопильца 22 октября: Почему нельзя шить, начинать новые дела и ходить на свидания
22 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Arx0nt

22 октября Церковь отмечает память апостола Иакова Алфеева, а в народном календаре этот день известен как Яков Дровопилец или Яков Студёный.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 22 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Якова Дровопильца — история

О Иакове Алфееве известно очень немного. В библейских текстах его имя лишь упоминается в списке 12 апостолов. В других событиях он не фигурирует. Известно, что он был мытарем (сборщиком налогов) и проповедовал христианство в Иудее. Став апостолом, он проповедовал в Эдессе, а затем в Газе и Южной Палестине.

Существует несколько версий его смерти: по одной, он был забит камнями, по другой — распят на кресте во время пути в Египет. Несмотря на трудности в отслеживании его христианского наследия, память об этом святом остается прочной и незыблемой.

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Традиции

Этот праздник считался наилучшим временем для заготовки дров, так как деревья, срубленные осенью, обеспечивают сильный жар благодаря своей сухости.

В этот день традиционно готовили различные каши из нового зерна и пироги. На столе обязательно должны были быть грибы (сыроежки), поскольку именно в день Якова Дровопильца последний раз отправлялись за ними в лес.

Фото: iStock/shironosov

Что можно делать 22 октября 2024


1. Готовить кашу:

• Готовьте кашу из овса, манки, пшена или другой крупы.

• Подавайте кашу с маслом или салом.

2. Выпекать пироги:

• Испеките пироги и угостите ими родных и соседей.

3. Заготавливать дрова:

• Начните подготовку к зиме, заготовив дрова.

4. Стричь волосы:

• Можно стричь волосы, подравнивать их или делать новые прически.

5. Проводить любовные ритуалы на грибы:

• Девушки могут проводить ритуалы с грибами: наговорить на них и предложить парням.

• Если парень отказывается, грибы закапываются под сухим деревом.

6. Делать заговор для любви:

• Если кто-то другой попробует блюдо с грибами, то обязательно влюбится.

7. Сохранение молодости и красоты:

• В полночь девушки и женщины выходят во двор, набирают в миску землю и заговаривают её.

• Мажут лицо заговоренной землёй и смывают смесь водой из колодца.

• Вытираются белым полотенцем для завершения ритуала.

Что нельзя делать 22 октября 2024


1. Шить и подшивать одежду:

• Строго запрещается заниматься шитьем и ремонтом одежды. Это может привести к тому, что вещи будут рваться и портиться всю зиму.

2. Начинать новые дела:

• Не рекомендуется начинать новые проекты, уборку или ремонт. Эти начинания могут закончиться неудачей.

3. Ходить на свидания:

• Не подходит этот день для первых свиданий, признаний в чувствах или предложений руки и сердца. Лучше перенести эти события на другую дату.

4. Рассказывать сны:

• Не делитесь своими снами, даже если они были хорошими. Это может привлечь негатив.

5. Ходить в гости с пустыми руками:

• Не приходите в гости без подарков. Это может привести к финансовым проблемам.

6. Отказываться от сладостей:

• В гостях не отказывайтесь от угощений, так как это может вызвать проблемы в общении и появление врагов.

7. Помнить обиды:

• Не вспоминайте старые обиды — это может вернуть в вашу жизнь прошлые проблемы.

8. Нельзя ссориться:

• Избегайте ссор, ругани и крика на детей. Это может привести к болезням ротовой полости.

Приметы на погоду

Если в этот день выпадет снег, это предвещает удачный год. Однако, если снег пойдет впервые, зима наступит через 40 дней. Если снег будет падать и таять, это может означать неудачный урожай.

Появление сосулек в этот день свидетельствует, что осень будет долгой. Если лиственница не сбросила свои иголки, а вишня не уронила листья, то снег, скорее всего, не выпадет или быстро растает.

Обратите внимание на лук: если он имеет «одежки» больше прежнего, зима будет холодной. А если образуется гололедица, это значит, что скоро пойдет дождь. Пушистый заяц предвещает крепкую зиму.

Фото: iStock/cagkansayin

Именины 22 октября 2024

Именины 22 октября отмечают обладатели таких имен, как Авраам, Ефим, Константин, Петр, Максим, Яков.

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