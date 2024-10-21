Кондитерская фабрика «Машины сладости» запустила новую линию по изготовлению конфет

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
Компания «Машины сладости» запустила новую линию по производству конфет «Машуля» в Егорьевске, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Кроме того, компания планирует начать второй этап развития — увеличение мощности благодаря строительству ещё одного производственного здания на соседнем участке земли. Новый корпус планируется построить в четвёртом квартале 2025 года,
Предприятие будет производить суфле и нугу с мягкой карамелью по собственным уникальным рецептам, а также мороженое и газированные напитки.
Читайте также:
Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства шоколада
Шоколад в России подорожал на 15% с начала года
«В течение пяти лет компания планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс. После ввода в эксплуатацию всего комплекса, «Машины сладости» смогут производить в год более 300 тысяч тонн кондитерских изделий, 100 тысяч тонн мороженого и около 7 тысяч тонн газированных напитков», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие будет производить суфле и нугу с мягкой карамелью по собственным уникальным рецептам, а также мороженое и газированные напитки.
Также на территории планируется создание парка аттракционов, развлекательного комплекса с персонажами популярных мультфильмов и образовательного центра для детей, где будут проводиться мастер-классы по изготовлению конфет, мороженого и тортов.«В связи с уходом международных компаний с российского рынка, мы решили переориентировать наше производство на импортозамещение и увеличить производственные мощности. По региональной программе нам удалось получить участок площадью 28 га, прилегающий к тому участку, который у нас уже был. Это позволило нам расширить территорию комплекса», — отметил генеральный директор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.
Читайте также:
«Торговый Дом Шоколада» выпустил с начала года 200 тонн продукции
Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства шоколада
Шоколад в России подорожал на 15% с начала года
Дайана Хусинова